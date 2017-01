Laura Cosoi a făcut bilanțul anului 2016. „Nimeni nu e scutit de momente dureroase”

Laura Cosoi a făcut bilanțul anului 2016. Vedeta a mărturisit că nu totul a fost pe roze și a avut parte și de momente dureroase.

Laura Cosoi este cunoscută telespectatorilor din țara noastră grație rolurilor interpretate în seriale de succes. De asemenea, ea a fost în centrul atenției și grație relației pe care a avut-o cu Smiley. Acum, blonda este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, împreună cu care formează un cuplu foarte frumos.

Laura Cosoi a făcut bilanțul anului 2016: „M-am despărțit în mod neașteptat și dureros”

Pe blogul său, Laura Cosoi a vorbit despre anul care tocmai a trecut.

„2016 a fost pentru mine un an intens, în care am experimentat bucurii și emoții noi, momente de împlinire și entuziasm, situații neașteptate, unele copleșitoare – mai ales cele referitoare la reacția publicului față de munca mea – cu alte cuvinte un amalgam de sentimente care mi-au dat senzația că anul acesta a fost unul trăit din plin.

Nu pot spunecă totul a fost roz, ca-n basme, pentru că nimeni nu e scutit de clipe dureroase. 2016 a fost si anul în care bunica mea a plecat la Domnul și m-am despărtit în mod neașteptat și dureros si de unchiul meu.

Însă am încercat să depășesc momentele acestea cu înțelepciune și să accept faptul că și ele fac parte din viață – ca și nașterea și căsătoria, de altfel. Așa că în 2016 am botezat o fetitță minunată, o adevarată binecuvântare pentru familia noastră și alaturi de Cosmin am devenit părinți spirituali pentru Diana și Gabriel”, a povestit Laura Cosoi pe blogul său.