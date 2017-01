Oana Roman, primele declarații despre scandalul divorțului. Oana Roman s-a certat cu soțul ei Marius Elisei, însă în primele declarații de după izbucnirea scandalului, ea spune că despărțirea nu s-a produs cu adevărat. Ea spune că soțul ei și-a cerut scuze pentru anunțul pe care l-a făcut pe Facebook și că ei locuiesc în continuare împreună.

Oana Roman, primele declarații despre scandalul divorțului. Vedeta a oferit detalii despre motivele care au dus la scandal și care au făcut pe toată lumea să creadă că urmează un divorț. Oana spune că ei locuiesc în continuare împreună și a sugerat că nu s-ar pune problema vreunei despărțiri.

”Am ales să iau o poziție publică legată de acest subiect, deși nu mi-am dorit acest lucru. Eu nu cred că relația s-a terminat. De ziua mea am primit un lucru inedit: o petrecere de ziua mea, la restaurantul unei prietene. Am fost la restaurant, cu niște prieteni. Apoi, când am ajuns acasă. Spre dimineață, m-am trezit, el nu dormea și am avut o mică discuție, dar nu ceva extraordinar neapărat. Noi am mai avut în ultima vreme niște discuții. Dar toate cuplurile au probleme. De-a lungul timpului au fost mai multe motive. Discuțiie nu au avut niciodată ca și cauză femeile. Au fost motive legate de fatul că am trecut lucruri extraordinar de grele. Când te lupți cu moartea când ai un copil nou-năcut este greu… Omul ăsta a fost lângă mine în fiecare secundă a acestui chin. El și Catinca. Singurii. Îmi asum când spun lucrul ăsta. Am stat 5 zile și 5 nopți la reanimare. Apoi, el a trebuit să mă spele 3 luni, să îmi schimbe pansamente, m-a văzut cum nu m-a văzut nici mama. Pentru un băiat de 28 de ani e foarte greu. El în sinea lui trăiește această traumă”, a mărturisit Oana Roman, la Antena 1.

Vedeta spune că soțul ei nu reușește să își găsească un job din cauza notorietății ei, ceea ce lui i-a produs o frustrare: ”El a renunțat la tot pentru mine. E vorba de o frustrare care vine din lipsa de respect a celor de din jur față de el. Și lipsa banilor ne-a erodat relația. El avea un job extraordinar la care a renunțat, iar apoi nu și-a mai regăsit drumul. A încercat să se angajeze și lumea îi spune: pai tu ești bărbatul Oanei Roman și o să zică lumea că te-a băgat ea. El e un om foarte serios. Doar că își elimină frustrarea greșit.

Oana Roman, primele declarații despre scandalul divorțului: ”Și-a cerut scuze”

Noi suntem în continuare împreună. Încercăm să lămurim lucrurile, el și-a dat seama că a făcut un pocinog și eu i-am explicat că trebuie să se revanșeze. Și-a cerut scuze. A fost o toană de moment, după părerea mea. Cred că începe să reziste din ce în ce mai puțin a presiunii îngrozitoare care se pune pe el și peste care nu reușește să treacă.

Oana Roman a mai precizat că mai există un motiv serios care ar putea duce la despărțire. Întrebată de Dan Capatos dacă soțul ei are o probleme cu băutura, vedeta a evitat să dea un răspun clar: ”Mai este un motiv, despre care nu pot vorbi public. I-am spus că dacă nu va rezolva această problemă, voi pleca din această relație. e ceva ce poate fi schimbat cu determinare și cu condiția să-și dorească cu adevărat. Nu pot confirma nimic. Nu cred că e vorba de o reală dependență”.

Fiica lui Petre Roman mai spune că și lipsa intimității de cuplu a dus la probleme în căsnicie. ”Noi ne iubim. Este un tată impecabil. Am uitat să facem gesturi frumoase, să ne facem surprize. E și vina mea. Noi nu mai dorimim noi doi, noi dormim noi trei. Orice cuplu are nevoie de momentele lui, pe care noi nu le-am mai avut. Trebuie să găsim o formulă prin care să găsim timp și pentru noi”, a mai spus Oana Roman, la Antena 1.

Marius Elisei a vorbit în direct la tv despre problemele sale. „E postarea mea, recunosc, mi-o asum, o duc până la capăt. Voi vorbi cu Oana, să vedem ce decidem, apoi vom ieşi public şi o vom spune direct. N-am şters postarea. Nu mă ascund. Momentan nu pot şi nu vreau să vorbesc deocamdată. Avem nişte rufe de spălat şi o vom face în familie”, a declarat Marius Elisei la un post de televiziune”, a spus Marius Elisei la tv. Soţul Oanei Roman a făcut public un mesaj care i-a şocat pe toţi prietenii şi apropriaţii cuplului din showbiz. „Într-un final… aşteptarea a luat sfârşit…. Drumurile noastre… sunt diferite… O zi frumoasă vă doresc”, a scris Marius Elisei pe o reţea de socializare.