Rocsana Marcu a rămas fără emisiune la TV. ea a moderat, ani de zile, show-ul „Star matinal”, de la Antena Stars.

Rocsana Marcu este una dintre cele mai voluptuoase prezené din showbiz-ul autohton.

Blonda, care a fost protagonista unor pictoriale incendiare de-a lungul timpului, a prezentat emisiunea matinală de la Antena Stars în ultimii ani, alături de Răzvan Botezatu.

Rocsana Marcu a rămas fără emisiune la TV. Ce spune vedeta

Rocsana Marcu a făcut un anunț care i-a lăsat mască pe fanii ei, chiar înainte de sfârșitul anului.

Ea a anunțat că nu va mai apărea pe micile ecrane la emisiunea mai sus-menționată.

„Sunt momente în viată când trebuie să luam niște decizii radicale pentru a trece la un alt nivel chiar dacă este vorba despre despărțirea de un proiect pe care l-ai crescut și l-ai adus pe primele locuri în ceea ce privește audiențele. Nu fac acest pas din orgoliu, din neputință sau mândrie, ci pur și simplu pentru că acest lucru nu se mai potrivește cu viața mea.

Am demonstrat în 20 de ani de televiziune că am fost constantă și dedicată la maximum în orice proiect am fost implicată și promit că la fel va fi și legat de noul format tv din care voi face parte.

Copilașul Star Matinal care abia a împlinit 3 anișori o să fie lăsat cu siguranță pe mâini bune, pentru că am încredere într-o echipă extraordinară ce se află în spatele camerelor de filmat.

Vă doresc sărbători fericite și dimineți la fel de vesele ca și până acum! Noi ne vom revedea în fiecare seară într-un nou proiect!”, a trasnmis Rocsana Marcu pe pagina sa de Facebook.