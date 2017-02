Valentina Pelinel suferă din greu pentru Cristi Borcea. „Trebuie să ducem crucea asta”

Valentina Pelinel suferă din greu pentru Cristi Borcea. Blonda a vorbit despre ultima vizită pe care i-a făcut-o iubitului ei la spital.

Omul de afaceri Cristi Borcea este condamnat în „Dosarul Transferurilor”, iar în ultima vreme a fost mai mult prin spitale din cauza problemelor de sănătate.

Iubita lui, Valentina Pelinel, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune, despre cea mai recentă vizită pe care i-a făcut-o acestuia la spital.

Valentina Pelinel, care a recunoscut în urmă cu câteva luni că are o relație cu Cristi Borcea, are un băiețel, Milan, din povestea de dragoste cu omul de afaceri.

„Am primit multe mesaje drăguţe, dar cel mai important e de la iubirea mea. Mi-a zis că mă iubeşte. El e întotdeauna primul. Mi-a spus că mă iubeşte, nu avem cum să ne dăm mesaj. Nu e lângă mine fizic, dar e lângă mine sufleteşte. Nu e un secret că a avut o a patra operaţie la picior, nu e uşor. Suntem puternici, suntem optimişti, ce să facem…

Inelul ăsta semnifică multă iubire. Îl am de mai multă vreme, nu a fost un secret. Înseamnă că mă iubeşte, că mă respectă şi că ar face orice pentru mine, la fel şi eu. Momentan ne gândim să botezăm copilul.

Am fost cu Milan la spital la el. A fost emoţionant şi foarte greu când am plecat. Trebuie să ducem crucea asta. Ne vedem când putem. Mi-aş dori să aibă o permisie pentru că nu a mai avut de un an de zile. Nu putem să ştim cât mai are de stat. Să dea Dumnezeu să vină cât mai repede acasă. Avem mult de recuperat. Sunt sigură că o să trăim fiecare clipă ca şi cum e ultima. O să preţuim fiecare secundă. Visez la o vacanţă cu el”, a declarat Valentina Pelinel, care a afirmat că iubitul ei o să vină cât mai repede acasă.

Blonda, un fost model de succes în afara granițelor țării, a fost căsătorită cu fostul politician Cristian Boureanu.