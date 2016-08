Adela Popescu se întoarce la muncă, la trei luni de când a născut

La trei luni de când a adus pe lume un băieţel pe nume Alexandru, Adela Popescu revine la muncă. Începând de luni, 29 august, ea va prezenta din nou emisiunea „Vorbeşte lumea”, alături de Cove.

Noul sezon al emisiunii „Vorbeşte lumea” o va avea din nou, în postura de co-prezentatoare, pe Adela Popescu.

„Mai este foarte puţin şi începem. Abia aştept! M-am bucurat că am parte de ajutor din partea bunicilor cu cel mic şi am avut noroc cu el pentru că este foarte cuminte. Mănâncă înainte să plec şi doarme până ajung acasă. Astfel, am putut să mă întorc în noul platou de la «Vorbeşte lumea», alături de colegii mei, şi suntem foarte pregătiţi să începem în forţă un nou sezon. Totul arată senzaţional, iar subiectele pregătite sunt condimentate perfect”, a declarat Adela Popescu, potrivit adevărul.ro.

Adela Popescu a intrat în concediu de maternitate în luna mai, iar de atunci producătorii emisiunii „Vorbeşte lumea” au adus în fiecare săptămână câte o colegă nouă pentru Cove.