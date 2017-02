Beyonce de România și-a arătat sânii după ce s-a spus că are probleme grave. Mai mult, fostul ei iubit, Nicolae Guță a recunoscut că sânii ei arată foarte rău și că imaginea pe care a văzut-o e una tristă. În realitate însă, lucrurile stau altfel.

Beyonce de România și-a arătat sânii pe contul de socializare. Artista a purtat un sutien minuscul și astfel prietenii virtuali au putut vedea mai mult decât era nevoie.

Beyonce de România și-a arătat sânii deși are probleme grave



Se pare că lucrurile nu sunt atât de grave, precum s-a crezut, mai ales că vedeta a avut voie să meargă la solar.„Bronz„, a scris Beyonce de România în dreptul fotografiei în care apare doar în sutien

Beyonce de România a avut o copilărie tristă, marcată de lipsuri. Crescută de la 11 doar de mamă şi cu un tată care nu s-a interesat niciodată de ea, blonda are şi acum momente în care îşi aminteşte, cu durere, ce viaţă grea a avut. „Eu nu am dus o viaţă prea roz cu tatăl meu. Părinţii mei au divorţat când eu aveam 11 ani. După divorţ, tatăl meu s-a recăsătorit. Eu am ales să rămân cu mama. Ea lucra de noapte atunci şi eu nu aveam cu cine să rămân acasă. Şi mergeam la el. Pe vremea aia nu aveam apă caldă la mami şi făceam baie la tatăl meu. Lucrurile astea nu le-am mai spus nimănui, nici măcar unei prietene. Am dus o viaţă grea. De câte ori mergeam la el, soţia lui îl întreba de ce vin şi de ce nu fac baie acasă. Aveam şcoala peste drum de el şi nu a venit niciodată să vadă dacă sunt bine sau să îmi aducă ceva la pachet. Ani la rând a uitat de ziua mea”, a spus recent Beyonce de România.