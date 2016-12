Ce face fetița Danei Nălbaru, de când face școala acasă. Imagine inedită | FOTO

Fetița Danei Nălbaru a fost retrasă de la școală de părinții ei, începând din toamna acestui an, decizia acestora fiind una controversată. Sofia este educată într-un sistem home schooling, iar de curând a mers la film alături de tatăl ei, Dragoș Bucur.

Fetița Danei Nălbaru și-a însoțit tatăl la premiera filmului ”Crăiasa zăpezii” și a părut extrem de veselă și dezinvoltă, mai ales că acum ea are un program diferit față de alți copii de vârsta ei.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și-au retras fetița de la școală, în această toamnă. Sofia va fi de acum educată într-un sistem home schooling, iar părinții se vor îngriji ca aceasta să aibă parte de o educație aleasă, centrată mai ales pe calitățile și apritudinile sale.

”Ne-am lovit de prejudecăți și știm că e abia începutul unui lung șir de provocări atât din partea societății cât și din partea necunoscutului care ne așteaptă. Dar nu ne temem. Suntem împreună, toți trei, în această decizie și e una asumată. Am retras-o pe Sofia de la școală. De tot. Am ales că ea să învețe în sistem home schooling despre lucrurile care îi plac și fără constrângeri, fără competiții impuse, fără note sau calificative. Ne-am gândit bine înainte de a lua această decizie și ne-am “făcut temele” înainte de a ne arunca spre un asemenea viitor. Am vorbit cu oameni care își educa în mod similar copiii, citim mult despre asta și ne-am asumat inclusiv schimbarea ritmului nostru de viață, conștienți fiind că noi vom fi cei care va trebui să o ajutăm și să o susținem în tot acest proces. Vom descoperi alături de ea o grămadă de lucruri, sunt sigură. Sunt sigură că vor fi și momente dificile, dar am încredere în noi, ca echipă și, unde-s doi puterea crește, nu-i așa?”, a spus fosta cântăreată.

”Ce m-a determinat pe mine să iau această decizie? Ea. Potențialul ei. Mi-am dat seama că sistemul de învățământ, acesta organizat pe grupuri de oameni care trebuie să demonstreze în față altora că și cât știu, că și cât au învățat, este depășit de vremurile pe care le trăim. Nu consider că a învața e un lucru greșit, dimpotrivă, cred că este esențialul pentru a avea o viață frumoasă. Consider, însă, că felul în care învață copiii în școlile din ziua de azi naște în ei o grămadă de frustrări care au darul de a le distruge frumusețea interioară.

Am vrut ca ea să nu piardă această frumusețe, să o las să se dezvolte în ritmul ei, să capete încredere în ea însăși, să înțeleagă că singur îți poți depăși limitele, să învețe să facă în viață ceea ce îi place cu adevărat, să nu-i fie teamă niciodată să o ia de la început, să fie independența, să nu-i dicteze nimeni direcția în viata… Aș vrea să nu îi fie frică să spună nu, să-i ajute pe ceilalți și să se bucure de viață cu adevărat. Încerc să nu proiectez (deși mi-e greu să n-o fac) viitorul ei, ci să o ghidez atunci când are nevoie. O las pe ea să-mi spună sau să mă facă să-i înțeleg nevoile și mă supun acestora. Pentru că ea e altă persoană, cu alte nevoi decât ale mele, cu propriile trăiri și alegeri.

Actorul Dragoș Bucur a recunoscut că anul acesta fiica lui a avut cel mai relaxat început de an școlar. ”Ieri, în prima zi de ne-școală Sofia a făcut primul curs de scenaristică, a stat 2 ore în față calculatorului făcand matematică și altă oră jumătate invătand programare pe calculator la cursurile online”, a spus actorul, conform viva.ro.

În acest timp, micuța Sofia a mărturisit că a crezut inițial că este o glumă, mai ales când a aflat că va urma cursuri care îi plac: karate, robotica, skateboard, dansuri, chineză, engleză, scenaristică, pictură și multe altele.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur mai au un băiețel, pe nume Kadri, care a venit pe lume în iulie 2015.

Foto: Adi Manolache