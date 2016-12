Denisa de la Bambi și-a împodobit bradul de Crăciun. Cum arată

Denisa de la Bambi și-a împodobit bradul de Crăciun și le-a arătat și fanilor rezultatul. Chiar dacă este puțin cam devreme pentru această activitate, ei bine, artista recunoaște că are o obsesie.

Denisa de la Bambi și-a împodobit bradul de Crăciun. Mai mult, interpreta a postat pe contul de facebook un mesaj, în care le explică tuturor, de ce face acest lucru, încă din luna Noiembrie.

„Cei care mă cunosc, știu deja despre obsesia mea pentru Crăciun. Când eram foarte mică, s-a întâmplat ca într-un an să rămânem fără brad de sărbători, astfel că de atunci, în fiecare an, de prin luna noiembrie, începeam să plâng (la propriu) că vine Crăciunul și noi nu avem brad. Să zicem ca apariția brazilor artificiali a rezolvat oarecum problema asta. Grija a trecut, dar obsesia a rămas. Cum dă frigul încep să-mi scot decorațiunile de iarnă, le număr, fac inventarul, văd ce merge folosit și ce mai trebuie cumpărat

Acum două zile am împodobit și bradul mamei ( cel roșu). A ieșit atât de frumos încât când am ajuns la mine, al meu nu mi a mai plăcut deloc. Intr- un moment de luciditate, am realizat că e încă noiembrie și ca am timp sa l fac si pe al meu sa arate astfel incat sa fiu mandra de el. Si m- am pus pe desfăcut. Nu glumesc! Dă jos globuri, ingerasi, flori, instalatie, TOT! Buunnn….schimbam instalatia cu niste cu becuri mai mari și regândim tot bradul. 3 Decembrie. Frig. Oamenii normali inca n -au făcut bradul. Eu pe al meu, l -am făcut deja de două ori! ??? Crăciun fericit și vouă!