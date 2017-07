Actorul Eugen Cristea a suferit un atac cerebral la finalul lunii mai, dar asta nu l-a împiedicat să își facă în continuare planuri.

Recent, Eugen Cristea a povestit că la sfârșitul lunii mai a fost internat timp ce 9 zile după ce a suferit un atac cerebral. Din fericire, acesta nu a lăsat sechele, astfel că medicii i-au spus că este un caz extrem de norocos și ar trebui să profit de această a doua șansă pentru a face puțină ordine în stilul său de viață.

Chiar dacă părea că dă semne că a înțeles, iată că mâine, 6 iulie, la aproximativ o lună de la atacul cerebral suferit, artistul se întoarce pe scenă, pentru a juca în piesa cu un nume eparcă predestenat: ”Nimeni nu-i perfect”.

Actorul Eugen Cristea, care a împlinit pe 18 aprilie, 65 de ani, mărturisea recent că se gândește în fiecare zi la momentul final, dar crede in reîncarnare. „Să fiu complet sincer, mă gândesc în fiecare zi la moarte, dar fac parte din categoria celor care cred în reîncarnare”, a declarat artistul.

„Debutul meu a avut loc în 1961, practic în secolul trecut, în studiourile Radioudifuziunii Române, la emisiunea „Clubul Voioşiei“. Genericul era făcut de o mare actriţă, Silvia Chicoş, care a lansat foarte multe cântece pentru copii, o voce inconfundabilă, iar regizor era Mihai Pascal. Am colaborat cu toţi marii regizori ai radioului din acea vreme, cred că am vreo 600-700 de piese în fonoteca de aur a radioului. Tot în ‘61 am debutat şi la televiziune, am făcut un duplex în direct, Bucureşti-Chişinău, şi eram în replică cu un alt mare actor, celebrul Cosma Braşoveanu. Eu eram un copil atunci, aveam 9 ani, la vremea respectivă eram numiţi copiii-minune ai radioului, Gelu Colceag, Marina Romanov, nişte nume care au făcut epocă în radio”, a adăugat el.