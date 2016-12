Andreea Esca și Andreea Berecleanu au avut un start comun la postul Soti TV, colegialitatea lor a continuat ulterior la Pro TV, iar de ani buni împart același tronson orar, dar una la Pro TV, cealaltă la Antena 1, la principalul jurnal de știri al zilei.

Dacă în tinerețe petreceau destul de mult timp împreună, Esca recunoaște că în prezent situația este la polul opus. Nu s-au mai intersectat de ani buni, viața, joburile, anturajul schimbându-le complet prioritățile.

“Am fost împreună multă vreme, am fost foarte puțin timp la Soti și pe urmă ea a prezentat jurnalul de la ora 5.00 pentru foarte multă vreme la PRO TV. Și am fost întotdeauna niște colege care au o relație absolut corectă din punct de vedere profesional. Mai mult decât atât, aveam perioada în care eram tinere și mergeam, de exemplu, la zile de naștere împreună, adică aveam și o activitate extraprofesională comună”, a povestit, pentru Libertatea de Weekend, Andreea Esca.

Chiar dacă legătura lor s-a pierdut în negura timpului, Esca susține că relația a rămas la fel de cordială cu Andreea Berecleanu, exact ca pe vremea când lucrau în același trust. “Acum, din păcate, nu avem cum să ne mai întâlnim, dar asta nu acum, ci de multă vreme, pentru că amândouă suntem foarte ocupate și nu avem timp să mai stăm de povești și să mai facem, eu știu ,ce puteam să facem la 20 și ceva de ani. Dar în continuare cred că este o relație absolut normală între doi oameni care fac cu drag aceeași profesie”, a precizat prezentatoarea știrilor de la Pro TV.

Cele două Andree intră în direct la ora 19.00, încercând să atragă publicul spectator spre două posture diferite. Esca susține că ea se limitează la responsabilitățile ei la job și că nu este preocupată de ce livrează concurența, respectiv Berecleanu.

“Sincer sunt foarte preocupată de ceea ce fac eu, adica nu am timp pur și simplu să stau să mă uit ce se întâmplă în curtea vecinului și cred că întotdeauna am fost așa. Adică am încercat să mă depășesc pe mine și să fac perfect ceea ce fac. Sigur, asta nu înseamnă că nu mă interesează și că nu știu ce se întâmplă în jurul meu, dar sunt mult mai preocupată de ce am eu de făcut”, a adăugat Andreea Esca.