După ce a ajuns la spital din cauza unei răceli puternice, iar medicii i-au prescris antibiotice, Delia a schimbat refrenul. Din cauza tratamentului, artista a avut interzis să-și dreagă vocea cu un păhărel, ca în piesa “Da, mam”.

Este cunoscut deja faptul că Delia Matache face show la concertele sale. Artista nu ține cont de nimic, și nu de puține ori, pe refrenul piesei “Da, mama”, aceasta și-a aprins țigara, chiar dacă recitalul său avea loc într-un spațiu închis, unde fumatul este interzis, și a apărut totodată pe scenă cu un păhărel cu o băutură alcoolică. Zilele astea însă, ea a fost nevoită să-și schimbe puțin coregrafia. Asta pentru că medicii i-au prescris antibiotic, după ce artista a ajuns la spital cu puternice dureri la ureche. Motiv pentru care, pe perioada tratamentului, Delia a avut interzis la alcool! Ea își va putea însă relua “obiceiurile” în curând! Chiar dacă poate ar avea nevoie de o vacanță în această perioadă, artista nu va putea pleca, dat fiind faptul că are toată vara plină de concerte.

Delia însăși a relatat problemele de sănătate pe care le-a avut.

“Am ajuns la doctor în urmă cu câteva zile. Mi se înfundaseră urechile și nu mai auzeam. Urma să am un concert și nu mă auzeam cântând. M-am speriat, normal, credeam că am otită. Şi acum cred că am un început de otită. Mi s-a prescris un tratament cu antibiotic”, a dezvăluit Delia.