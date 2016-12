Nouă ani a stat printre muritori îngerul lui Mihai Onilă, fostul component al trupei Axxa. Ioana s-a stins la finele lui noiembrie, la fix șase luni de când a fost diagnosticată cu un cancer în fază terminală. Părinții ei par să-și fi revenit spectaculos din această dramă și asta datorită misiunii pe care le-a încredințat-o fetița lor și conexiunii pe care o au cu ea dincolo de moarte.

Pentru un om de rând poate părea bizară viteza cu care și-au revenit dintr-o tragedie atât de mare și aproape inexplicabil acel ceva care i-a ținut pe linia de plutire și i-a ajutat să nu-și piardă mințile.

Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului Libertatea, Mihai Onilă ne-a dezvăluit faptul că, în anii petrecuți alături de fiica lui și în zilele lungi care s-au scurs de la moartea ei, a înțeles care îi este misiunea și pentru această misiune încredințată de Ioana merge mai departe.

Iar artistul a ajuns să vadă lucrurile astfel întrucât felul în care a perceput relația cu Ioana, copilul pierdut, este unui ieșit din comun.

Nici el și nici Adriana, soția lui, nu au apucat să simtă acut lipsa fetiței lor căci, susține artistul, ”avem o comunicare la nivel sufletesc și mental cu ea”.

Ioana a fost un copil dorit și așteptat îndelung de Mihai și Adriana. A apărut în viața lor ca o minune, când nimeni nu le mai dădea șanse să devină părinți sau să aibă un copil întreg.

”Ioana a venit din imposibil în familia noastră și a plecat înapoi așa cum a venit! De ce spun imposibil? Pentru că eu am grupa de sânge 0, iar Adriana AB4, eu am RH pozitiv, iar Adriana, RH negativ. Toți doctorii ne-au confirmat că ar fi aproape imposibil să avem un copil sănătos sau, dacă am avea un copil în final, ar veni un copil cu sindromul Down în cel mai bun caz!”, povestește Mihai.