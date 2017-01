EXCLUSIV/ Secretul românesc al Îngerașului Victoria’s Secret. Adriana Lima s-a îndrăgostit la prima degustare de un bucătar de la noi

Deși nu mulți știu, pentru că are grijă personal de asta, Adriana Lima coboară din când în când din paginile celebrelor reviste de modă și, camuflată bine, descinde în viața culinară a capitalei României, București. Motivul este un bucătar anume, care i-a stârnit instinctele primare și i-a creat dependență.

Adriana Lima vizitează România și împrejurimile mai des decât recunoaște oficial. Secretul ei a ieșit la iveală recent când chef-ul Samuel Le Torriellec, noua vedetă PRO TV din postura de jurat în viitorul sezon ”MasterChef” a dezvăluit faptul că știe exact cum să-i subjuge papilele gustative celebrului Îngeraș Victoria’s Secret. Mai precis, experimentatul bucătar a recunoscut că i-a gătit în restaurantul său și nu doar o dată, deoarece între ei a fost dragoste la prima… degustare.

„Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să gătesc pentru oameni importanți. Pe Adriana Lima am cunoscut-o acum câțiva ani, la un eveniment, și este unul dintre exemplele faptului că mâncarea unește oamenii. Este o plăcere să mă întâlnesc cu ea de fiecare dată când am ocazia și mă bucură foarte mult faptul că, atunci când are drum în România sau în împrejurimi, ne întâlnim alături de prietenii apropiați”, susține chef Samuel.