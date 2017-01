Stelistul Gabriel Enache divorțează. Jucătorul este protagonistul unei telenovele de vestiar care trenează deja de mai bine de un an și jumătate. Scandalurile cu soția lui i-au afectat cariera, însă, iminența unui scandal l-a blocat în această poveste. Până acum. Fotbalistul numără zilele până când va depune divorțul, asumându-și astfel tot ce va atrage acțiunea lui după sine.

Gabriel Enache divorțează. Asta, deși oficial, Gabriel și Mădălina formează un cuplu fericit, o familie reușită. Neoficial, în spatele acestui paravan de imagine se desfășoară cel de-al treilea război mondial. Fotbalistul se chinuie să divorțeze de soția lui de mai bine de un an și jumătate, iar acum este mai hotărât ca oricând să meargă până în pânzele albe. Dar s-o luăm cu începutul…

Gabi și Mădălina s-au căsătorit în 2014, după doi ani de relație, la Deva. Nași le-au fost Nicoleta și Ioan Niculae (patronul lui Enache care, la vremea aceea juca la Astra Giurgiu). Orice i-a determinat atunci să-și unească destinele a început ușor-ușor să se risipească și, potrivit anturajului, acum un an și jumătate au avut prima tentativă la divorț.

Scandalurile se țineu lanț, relația devenise insuportabilă, iar cariera lui Enache începuse să se clatine pentru că-i era greu să se mai concentreze la fotbal cu atâtea probleme acasă. ”Știa și nașul Niculae de certurile lor monstruoase și a răcit relația cu ei. Au ajuns până la notar, dar acolo, vaiete și bocete și au decis să- și mai dea o șansă de dragul fetiței lor”, ne-a confirmat informația un apropiat al fotbalistului.

Prima tentativă, acum un an și jmătate

Dar, nimic bun nu s-a întâmplat… Scandalurile au reînceput și și-au pus amprenta cumplit pe evoluția lui sportivă. Surse din preajma conducerii Stelei, echipa la care evoluează din februarie 2016, ne-au dezvăluit că, anul trecut, Enache a fost la un pas să fie dat afară.

”A fost chemat de conducere și atunci le-a mărturisit că este disperat pentru că nu găsește o soluție amiabilă să divorțeze fără circ și scandal”, susține sursa noastră. Se pare că acela a fost momentul care i-a pus capac stelistului și a decis să-și separe complet viața de Mădălina și să-i ceară din nou divorțul.

Din preajma Mădălinei se aude că aceasta ar fi refuzat și ar fi jurat că nu i-l va da niciodată. De teama unui scandal public care i-ar fi putut afectat și mai tare cariera, Gabi a păstrat actele, dar s-a mutat departe de ea, doar evenimentele legate de copil rămânând punctele comune ale relației lor, iar atunci, de fiecare dată, au păstrat aparențele.

I-ar fi pus detectivi pe urme

Ceea ce este de-a dreptul interesant e faptul că, deși nu mai trăiesc împreună de un an, Mădălina pare să mețină accesele de posesivite și starea de gelozie care îl vizează și nu numai. ”Pentru că nu-l mai poate întoarce din drum are obiceiul să vorbească urât despre el prin toate anturajele, ca o răzbunare. Și, cu toate acestea, am aflat recent că a pus detectivi pe urmele lui să vadă cu cine umblă”, ne-a dezvăluit o amică a Mădălinei. De detectivi ar fi aflat și el și chiar ar fi interacționat cu ei, banuind numai că-s puși la pândă de soția lui.

”Acum, Gabi e în cantonament cu echipa în Antalya. Înainte să plece a observat mașina care îl urmărea și a mers la respectivii să le spună să nu-și mai piardă timpul că nu ai ce descoperi”, ne-a mai spus o sursă din anturajul lui, anturaj care nu a îmbrățișat-o niciodată pe Mădălina, tocmai din cauza firii ei dificile.

Cert este că povestea lor de dragoste a ajuns la final și nu mai există căi de resuscitare. Peste două săptămâni, când va încheia cantonamentul și va ajunge acasă, Gabriel Enache se va ocupa să depună dosarul de divoț, indiferent de implicațiile acțiunii lui.

A ajuns ”oaia neagră” a echipei lui Gigi Becali

Gabi Enache (26 de ani), jucător convocat cu regularitate la echipa națională de către selecționerul neamț Christoph Daum, joacă de un an la Steaua, unde a venit de la Astra Giurgiu. Antrenorul Marius Șumudică nu l-a regretat: ”Am spus că îmi dau demisia, dacă îmi pleacă vreun jucător la Steaua, dar de el nu-mi pare rău. E liber să plece”. De când îmbracă tricoul Stelei, Enache a involuat.

Reghe l-a lăsat de câteva ori pe banca de rezerve, ca să-și revină, dar n-a fost chip. Mulți îl consideră ”oaia neagră” a echipei, cel mai slab de pe teren meci de meci. Până și lăudătorii l-au lăsat din brațe. Ilie Dumitrescu și-a dat singur peste gură: ”Când era la Astra îi vedeam anumite calități. Acum îmi dau seama că am greșit. Are carențe și se vede asta”. Scăderea de formă s-a văzut cel mai limpede la meciul Osmanlîspor – Steaua 2-0, din Liga Europa. Enache și-a lăsat echipa în 10 oameni, după ce a comis un gest nesăbuit și a fost eliminat. Se pare că situația de acasă, îl influențează mai mult decât crede.