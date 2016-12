Finala Vocea României 2016. Mesajul lui Tudor Chirilă pentru concurenții lui

Vinerea aceasta este finala Vocea României 2016. Tudor Chirilă este singurul antrenor care are doi concurenți în finală, pe Teodora Buciu și pe Robert Botezan, care au reușit să cucerească publicul.

Înainte de finala Vocea României 2016, Tudor Chirilă a ținut să le transmită un mesaj celor doi, în care le-a spus cât de mult s-a atașat de ei pe perioada concursului. ”Mai mult ca oricând am trăit ediția asta de Vocea României sub deviza #memoriesnow și am încercat să le transmit asta și concurenților mei. Amintirile se fac în prezent, deci ne-am propus ca la fiecare repetiție sau moment pe scenă să creăm amintiri mișto. A fost o săptămână foarte grea (am avut de ales 6 piese în 2 zile și de pregătit câte trei momente pentru fiecare concurent în patru zile), dar ne-am și distrat foarte mult. M-am atașat de Teodora și Robert și evident că îmi doresc ca unul dintre ei să câștige trofeul. Dar dincolo de asta le mulțumesc sincer pentru toate amintirile frumoase pe care le-am construit împreună. Diseară, finala Vocea României!”, a scris Tuor Chirilă, alături de imaginea de mai jos, în care a cântat alături de cei doi.

Cei patru concurenți care vor lupta în finala Vocea României 2016, de vinerea aceasta sunt: Alexadru Mușat (echipa Smiley), Ioana Ignat (echipa Moga), Robert Botezan (echipa Tudor Chirilă) și Teodora Buciu (echipa Tudor Chirilă). Unul dintre ei va pleca acasă cu marele trofeu și cu premiul în valoare de 100.000 de euro.

În semifinala Vocea României, Tudor, Loredana, Smiley și Moga au părăsit scaunele de antrenori și au urca pe rând pe scenă, pentru a le oferi românilor patru momente memorabile. Tudor a cântat împreună cu Vama cel de-al doilea single de pe următorul lor album, Ghosts at war, Loredana a cântat melodia Ziua de azi, Smiley a cântat, în premieră, o piesă emoționantă dedicată părinților lui, iar Marius Moga împreună cu Robert Toma au adus distracția pe scena vocilor și au cântat melodia Cum trăiește lumea bună.