Iulia Vântur, primele declarații despre relația cu Salman Khan, după ce s-a speculat că s-a căsătorit și apoi că s-a despărțit de celebrul indian. Se pare că cei doi se înțeleg de minune, iar vedeta tv a recunoscut că s-a întors în țară să își ia viza.

Iulia Vântur, primele declarații despre relația cu Salman Khan. „Doamne ferește”

„M-am măritat, m-am despărţit. Nu m-am despărţit şi nici nu m-am măritat. Doamne fereşte, nu, e numai bine (n.r. dacă e ceva rău în faptul că se iubeşte cu Salman Khan). Nu mă mărit. M-am întors să-mi iau viza. Se inventează mult. M-am apucat să cânt în hindi, iau lecţii de canto. După ani de zile în care am muncit şi am muncit din greu, mă deranjează să se vorbească despre mine aşa. Ultima dată am stat 5-6 luni acolo. Asta cu mutatul, nu ştiu. E total diferit, dar m-am obişnuit. Mentalitatea e diferită, cultura, oamenii. Totul e diferit. Nu ai atât de multă intimitate ca la noi dat fiind că stai cu atâta lume în casă. Modul de a te îmbrăca pe stradă. Acum mi se pare că mă îmbrăcam mult prea decoltat. Da, am învăţat puţin, indiană.”, a declarat Iulia Vântur la PRO TV.