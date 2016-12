Johnny Depp este cel mai bine neprofitabil actor pentru al doilea an consecutiv

Johnny Depp se află pentru al doilea an consecutiv în fruntea clasamentului Forbes al actorilor cu onorarii uriașe din 2016, în raport cu veniturile aduse de filmele în care au jucat. Starul american generează 2,8 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit. Acesta este cel mai bine plătit actor, însă nu este profitabil, fiind considerat supraapreciat.

Pentru realizarea clasamentului, au fost luate în calcul ultimele filme ale starurilor apărute până în iunie 2016, în cazul său „Alice Through the Looking Glass”. Lansarea filmului a culminat cu scandalul divorțului lui Johnny Depp de Amber Heard, când aceasta a obținut chiar și un ordin de restricție împotriva actorului, pe care l-a acuzat de violență domestică. Pelicula a fost considerată un uriaș eșec în Box Office, având încasări de doar 77 de milioane de dolari în SUA, față de 334 de milioane de dolari cât a avut originalul filmului. În ultimii ani, Johnny a eșuat să atragă audiență și în „Mortdecai”, „Transcendence” și „The Lone Ranger”.

Pe locul doi în topul întocmai de Forbes se află Will Smith, care le-a adus producătorilor filmulelor în care a jucat „ Concussion”, „Focus” și „After Earth, 5 dolari pentru fiecare dolar pe care i-a primit.

Ultimul loc pe podium este ocupat de Channing Tatum. Acesta le-a adus producătorilor filmelor câte 6 dolari pentru fiecare dolar primit, fiind urmat de Will Ferrell cu 6,5 $ pentru fiecare dolar primit și de George Clooney cu 6,7$ pe fiecare dolar primit. Singura actriță din top, este Julia Roberts care ocupă poziția nouă, pentru eșecul producțiilor în care a jucat „Money Monster” și „Mother’s Day”.

Iată topul Forbes al celor mai supraapreciați actori de la Hollywood din 2016