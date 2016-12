Maia Morgenstern, la parada de 1 Decembrie. Maia Morgenstern este un nume de referință în lumea teatrului și filmului românesc, celebra actriță fiind apreciată și iubită pentru profesionalismul de care dă dovadă în fiecare proiect în care se implică. Ea a fost invitată la parada militară de 1 Decembrie, însă spune că a avut parte de o surpriză neplăcută.

Actrița a povestit pe o rețea de socializare că a primit o invitație oficială la paradă, dar susține că nu a fost lăsată să intre la tribuna oficială, acolo de unde ar fi trebuit să privească spectacolul.

Maia Morgenstern, la parada de 1 Decembrie. ”Dragă Redacție. Așa se zicea pe vremea mea. Acu probabil că ar fi corect să scriu: Dragă Carte cu fețe. Sau Draga mea Carte cu fețe… sau fițe… în fine zic așa după ce m-am consultat cu fiica mea- adică ce înseamnă, cum s-ar traduce Facebook. Deci: Am fost invitată – în mod oficial- la parada de 1 Decembrie. Minunat. Am și confirmat participarea.

Astăzi, dis de dimineață, după ce am executat coregrafia cu dusul gunoiului, închis copilul pe-afară, aspirator etc.. .m-am îmbrăcat frumos – cizme îmblănite, pulover – 3 bucăți una peste alta-, fular, mânuși, căciulă, ochelari de soare… pentru un plus de mister- și m-am pregătit voinicește să întâmpin Ziua Națională.

Fiica mea – după ce m-a iertat că a trebuit să sară gardul ca să intre în casă: – Unde te duci mascată așa?

Eu: – La paradă. Am invitație de la Președinte!

… – Îl cunoști?

Eu- Mhmnhnmîn

– Bine, hai că vin și io! Nu mă lasă inima să te las singură!

Biiiiiine.. și ne înghesuim noi în tramvaiul 41. Descindem la Cașin. Scot eu țanțoșã invitația oficială, scrisă frumos cu auriu și aștept sa fiu pofitita cu surle și trâmbițe. În tribuna oficială.

… Nu se intra pe aici! Mai încolo, mai în spate…

.. . Bine, dar eu… eu… invitație…oficiala.. bâigui eu sub privirile compătimitoare ale fiicei mele adolescente

…. haideți, mai repede, va rugam, treceți. Pe aici nu se poate intra – nu s-au lăsat înduplecați păzitorii.

Am înțeles. Am privit parada de lângă gard. Apoi, domnișoarele ofițer de acolo au dorit sa facă fotografii cu mine. Au rugat-o pe fiica mea să ne facă poze. Ziua a fost salvată. Eu vreau să le mulțumesc. Tuturor”, a scris Maia Morgenstern.

Altfel, indiferent de cât de încărcat ar avea programul, vedeta pune în aplicare anumite tehnici care o ajută să se relaxeze aproape instant. Maia Morgenstern nu a fost nevoită să urmeze cursuri pentru a dobândi un echilibru după care mulți tânjesc. A avut norocul să beneficieze încă din copilărie de sfaturile părintelui său. “Am învățat, știu să mă relaxez în 2 -10 minute, prin tehnici de respirație. Am învățat de la tata, pe vremea când nu era la modă și când știam mai puțin, ba chiar era prilej de a fi ridiculizat. Tata făcea yoga către sfârșitul anilor ’70. Și era privit ca o ciudățenie și ceva de batjocură. De ce? Pentru că îndrăznea să facă ceea ce deprindea, ceea ce învăța el însuși și nu la o vârstă foarte tânără, dimpotrivă de acum către maturitate, bătrânețe, către apusul vieții, învăța yoga, tehnici, fără a cădea în vreo extremă, în vreun fanatism, fără a deveni vreo obsesie. Învăța tehnici de a te relaxa, de a vedea ceea ce vrei cu adevărat”, a declarat, pentru Libertatea, Maia Morgenstern.