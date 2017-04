Nepotul Cameliei Enciu a fost dat dispărut. Familia prietenei Adrianei Bahmuțeanu, în stare de alertă

Nepotul Cameliei Enciu a fost dat dispărut. Prietena cea mai bună a Adrianei Bahmuțeanu a povestit în direct la tv, prin ce momente grele trece familia ei.

Nepotul Cameliei Enciu a fost dat dispărut. Bărbatul a plecat spre locul de muncă, însă nu a mai ajuns. Nimeni nu știe nimic de el.

Nepotul Cameliei Enciu a fost dat dispărut de pe 14 Aprilie

„De pe data de 14 nu l-a mai văzut nimeni. Trebuia să se ducă la serviciu. De atunci nu a mai fost văzut nicăieri. Are 35 de ani. Şohan Ionel Cezar îl cheamă. Nu e căsătorit. Probabil tocmai avea o prietenă. Am înţeles că tocmai a pierdut o sarcină. Nu ştie nimeni ce s-a întâmplat cu el. Am fost la IML să verific. El nu era violent. Bea, dar nu era violent. Ne-a spus că vrea să îşi ia zilele. Luăm în calcul orice. Este a şaptea noapte în care nu a ajuns acasă. Azi am fost la spitale. Mâine merg la poliţie”, a povestit Camelia Enciu la Antena Stars. Oricine are informaţii cu privire la locul în care se află nepotul Cameliei Enciu este rugat să sune la 112.