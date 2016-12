Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor, în urmă cu aproape trei săptămâni. Din cauza unei răceli puternice, vedeta a făcut pneumonie, motiv pentru care a ajuns la spital. Fiica lui Petre Roman a vorbit despre problemele cu care se confruntă, după întreruperea de sarcină făcută recent.



Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor și a explicat tuturor de ce merge atât de des la spital. „Am fost la spital, dar acum vreo 3 săptămâni. Am o pneumonie. Nu ştiu cum am reuşit. Sunt la al treilea tratament. Trebuie să fac nişte aerosoli. Tuşesc îngrozitor. Cel mai nasol e cu tusea. Mă ţine de vreo două luni”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor, iar viața ei a fost pusă în pericol

Întreruperea de sarcină a marcat-o foarte tare pe Oana. „După întreruperea de sarcină m-am gândit la ce era mai rău, mă gândeam şi la despărţirea lui Marius de mine. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am o familie frumoasă, că suntem legaţi şi că e armonie la noi. Sunt şi multe momente grele. Am trecut prin nişte momente grele. Faptul că am aflat că nu mai pot face copii a fost un moment foarte greu. Este consecinţa a ceea ce s-a întâmplat după ce am născut. Doctorul încă operează. Nu mi-a zis niciodată nimic”, a mai spus Oana Roman.