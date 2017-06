Interpretul și compozitorul de folk, originar din Satul Mare, Octavian Bud a murit, luni.

A fost membru al Cenaclului Flacăra și mai apoi al Cenaclului Totuși Iubirea. În Cenaclul Flacăra a fost coleg cu Emilian Onciu, în grupul Trupa din Nord. Acesta a primit premiul din partea Cenaclului Flacăra pentru piesa Niciodată, cea mai bună compoziție a anului.

Anunțul a fost făcut pe Facebook, unde colegii și prietenii au lăsat numeroase mesaje emoționante.

„Prima amintire a mea se leaga de Doru Stanculescu, Mircea Vintila, Mircea Florian, a doua intalnire cu muzica folk, care m-a marcat, a fost Primavara Baladelor, unde ii descopeream pe Victor Socaciu si Mircea Bodolan. Inceputul se realiza, in mine, in 1977, am debutat in emisiunea TV a marelui poet Adrian Paunescu, ‘’Antena va apartine’’, apoi am tanjit dupa un singur tel, acela de a fi membru al Cenaclului Flacara, tel atins in 1983. Cenaclul Flacara, pentru mine, din punctul meu de vedere, a fost ca o facultate de muzica si simtamant… de frumos si grandoare, acolo, cu tot bagajul meu, cu care veneam in Cenaclul Flacara, m-am definitivat ca om”, a spus Octavian într-un interviu din 2015 pentru site-ul „Hai-Hui prin Sufletul Folkului”.

Octavian Bud a avut ultimele reprezentaţii de Zilele Oraşului şi la Fetisvalul de la Amara, în 2 iunie, unde i s-ar fi făcut rău.

„Octavian Bud ne-a cântat pentru ultima dată ”Niciodată”, acum două zile, la Amara. Am stat ieri, câțiva dintre noi, mai multe ore cu el la spitalul din Slobozia până i-au facut niște analize, au zis că e ok și că poate pleca la Satu Mare. Acum aflu că nu mai e printre noi! Dumnezeu să aibă grijă de tine, Tavi! Niciodată nu te vom uita!”, a povestit Maria Simion