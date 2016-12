Ruby a fost cuprinsă, ca și alte vedete, de moda perucilor și încearcă diverse variante de culori. Ruby și-a schimbat look-ul și a vrut să le arate și amicilor virtuali rezultatul spectaculos.

După ce a testat o perucă blondă, apreciată de prieteni, Ruby s-a gândit să încerce și una roșcată. Așa că Ruby și-a schimbat look-ul doar temporar, deoarece va reveni la bruntul care a consacrat-o. Amicii virtuali spun că îi stă foarte bine roșcată și cu breton. ”Rise and shine, băieţi şi fete! Ce faceţi în penultima zi din an?”, a scris Ruby alături de imaginea de mai jos, la care a primit foarte multe mesaje admirative, dar și critici.

Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. În februarie 2011, Ruby a început colaborările cu HaHaHa Production, lansând piesa „Party Hard”. La începutul anului 2012, a lansat un alt disc single intitulat „Miracle of Love”. Piesa a beneficiat și de un videoclip în regia lui Iulian Moga și a intrat în clasamentul național Romanian Top 100, atingând poziția maximă cu numărul 31. Un videoclip regizat de Radu Aldea a fost lansat deodată cu piesa. „Stinge lumina” este, până în momentul de față, cel mai de succes disc single al lui Ruby în România, atingând repede poziția maximă cu numărul 18. A fost lansată și o variantă în limba engleză a piesei, „Turn Off the Lights”, precum și un alt videoclip, realizat tot de Radu Aldea. În februarie 2015 Ruby a lansat un nou videoclip, „Nu pune la suflet” în colaborare cu What’s Up, produs în studiourile deMoga.