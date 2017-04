Moartea lui Sergiu Nicolaescu, pe 3 ianuarie 2013, a venit ca un șoc, însă chiar mai șocantă a fost decizia văduvei de a-l incinera. Degeaba a spus femeia că asta era dorința lui, mulți s-au grăbit atunci s-o împroaște cu noroi. Vasile Popa, cascador și omul de încredere al regizorului, vine acum să facă lumină în acest caz. Nu numai că Nicolaescu dorea să fie incinerat, stabilise clar acest lucru încă din 2004!

Dacă moartea nu se grăbea să-l ia în ianuarie 2013, Sergiu Nicolaescu ar fi împlinit mâine 87 de ani. În fiecare an, pe 13 aprilie, gândul lui Vasile Popa (71 de ani) fuge la regretatul regizor, așa că acum, cunoscutul cascador poreclit Țeavă, care a fost omul de încredere al lui Nicolaescu și a jucat în aproape toate filmele acestuia, a decis să facă lumină în controversa iscată imediat după decesul prietenului său drag.

Decizia familiei de a incinera trupul lui regizorului, scenaristului, actorului și politicianului Sergiu Nicolaescu a iscat o adevărată dispută în societate pe tema acestei practici considerate neortodoxe. Cum Biserica nu este de acord cu incinerarea, la înmormântare s-a spus doar o rugăciune, nu s-a ținut și o slujbă. Lumea s-a grăbit atunci să-i arunce vorbe grele Danei, văduva lui Nicolaescu (foto), fără a ști că decizia i-a aparținut chiar regizorului.

Ideea i-a încolțit în minte în 1976

Ideea incinerării după moarte pare să fi încolțit în mintea lui încă din 1976, când i-a murit unchiul, Nicolae Cambrea. Poreclit “generalul roșu” pentru că, luat prizonier la Cotul Donului, a revenit în țară în fruntea diviziei “Tudor Vladimirescu”, înființată de ruși, Cambrea a fost dus la crematoriu după deces. “Sergiu a vrut demult ca trupul să-i fie incinerat. Cred că i-a venit ideea asta la moartea unchiului său, generalul Nicolae Cambrea, care a fost ars la crematoriu. În plus, cu câțiva ani înainte, Sergiu regizase filmul «Dacii». Se simțea atras de strămoșii noștri care ardeau trupurile celor decedați”, a declarat pentru Libertatea Vasile Popa.

L-a luat la mișto: «Arsul culcat vă costă 3.000 de lei, iar cel în fund, 500 de lei!»

Nicolaescu i-a spus clar lui “Țeavă” ce vrea să se întâmple cu trupul lui după deces în 2004, când filmau împreună pentru pelicula “15”, care a intrat în cinematografe anul următor. “În filmul «15», eu aveam un rol la crematoriu. Trebuia să ard trupurile celor aduși în timpul Revoluției cu o mașină de la Timișoara. La un moment dat, Sergiu s-a apropiat de mine și mi-a spus: «Popa, învață bine cum se face, pentru că atunci când o să mor, vreau ca tu să te ocupi să mă arzi!». Am crezut că râde de mine, așa că am răspuns: «Să-mi spuneți la care crematoriu, la Vitan Bârzești sau la Roșu?». M-a repezit: «Lasă, bă, că nu mai contează». Cum ceilalți râdeau pe înfundate, am continuat: «Atunci să-mi spuneți în ce poziție!”. Sergiu s-a arătat contrariat: «Cum adică?». În râsul celor din jur, am spus: «Păi, arsul culcat vă costă 3.000 de lei, iar cel în fund, 500 de lei!». Abia atunci Sergiu s-a prins că fac mișto. S-a întors negru de supărare și mi-a tras o înjurătură de mamă! A fost prima și singura dată când m-a înjurat! În acel moment, mi-am dat seama că Sergiu nu glumea”, a rememorat Popa pentru Libertatea dialogul halucinant dintre el și regizor.

De atunci, Sergiu Nicolaescu n-a mai deschis discuția despre incinerare în preajma lui Popa, dar hotărârea fusese luată. “Din acea zi, n-a mai vorbit cu mine despre acest subiect, dar știam că asta este dorința lui. Și Dana, soția lui, știa. De aceea, după incinerare, am vorbit și cu sora regizorului, Iolanda (foto), care era împotriva arderii trupului fratelui său, și i-am explicat că asta a fost, de fapt, ultima dorință a lui Sergiu. A înțeles”, a conchis, cu lacrimi în ochi, Vasile Popa.

A fost cel mai prolific regizor român

Sergiu Nicolaescu a fost cel mai prolific regizor român, cu 54 de filme românești și 27 de coproducții. De asemenea, în multe a fost și scenarist, și actor. Peliculele sale au fost urmărite de 1 miliard de spectatori, dinte care 130 de milioane în România. A fost căsătorit de trei ori, ultima oară cu Dana Nicolaescu, din 2005, dar nu a avut nici un copil. Pe 30 martie 2015 a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din București.

“Țeavă”, om de bază

Vasile Popa a lucrat alături de Sergiu Nicolaescu încă de la primul său lung metraj, “Dacii” (1966). “Numai în vreo două filme ale lui Sergiu n-am jucat. Țin minte că m-a distribuit inclusiv în «Mircea». Mi-a dat un rol în ultimele trei zile de filmări. De ce așa de târziu? Pentru că atunci am ieșit din închisoare. Făcusem arest pentru că am încercat să fug din țară și m-au prins! Cum am ieșit, Sergiu m-a chemat și m-a și băgat în film, cu toate că pelicula era aproape gata”, ne-a povestit Popa. Filmul “Mircea” a avut premiera înainte de Revoluție, în noiembrie 1989.

Fimul care l-a marcat

Regizat de Sergiu Nicolaescu, filmul “15” a avut premiera în octombrie 2005. Pelicula urmărește două acțiuni paralele: moartea dramatică a unui tânăr marinar în decembrie 1989 la Timișoara și căutarea, 15 ani mai târziu, a unui copil născut în zilele Revoluției de către o jurnalistă franceză de origine română. Marinarul, rănit grav, face parte din cele 40 de corpuri ridicate de la morga Spitalului Județean Timișoara și transportate cu o autoizotermă la București, pentru a fi incinerate. Neputând reacționa, tânărul marinar a fost ars de viu. La auzul țipetelor care veneau din cuptor, actorul Vasile Popa a fost cel care a exclamat, speriat, în film: “Ăsta era viu, mă!”.

Unul dintre unchi i-a fost model

Pe generalul Nicolae Cambrea nu prea l-a avut la suflet Sergiu Nicolaescu, în schimb, pe celălalt unchi al mamei, Gheorghe Cambrea (foto), care a fost comisar de poliție, l-a divinizat. Mai târziu, regizorul i-a dedicat acestuia rolul comisarului Moldovan, pe care chiar el l-a interpretat în filmele “Cu mâinile curate”, “Ultimul cartuș”, “Un comisar acuză”, “Revanșa”, “Duelul” și “Supraviețuitorul”. “Am avut un unchi extraordinar. Gheorghe Cambrea mi-a fost model în interpretarea care am dat-o comisarului Moldovan”, spunea, în 2009, Sergiu Nicolaescu.