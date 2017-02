Apucăturile lui What’s Up nu prea cadrează cu rigurozitate pe care o impune mediul profesional în care se învârte. Artist din toate punctele de vedere, cântărețul reușește să-și încalce angajamentele, perturbând și activitate colaboratorilor.

Semifinalista Eurovision Cristina Vasiu s-a lovit de efectul apucăturilor lui What’s Up, colegul ei de scenă. Cei doi au scos o piesă împreună și norocul a făcut chiar să aibă succes cu ea. Un motiv destul de bine întemeiat pentru tânăra artistă să se fălească așa cum poate cu aceasta. În momentul în care organizatorii selecției naționale a Eurovisionului au pus la cale un spectacol cu toți cei 15 cântăreți rămași în competiție, într-un cunoscut local bucureștean, Cristina a gândit că va face ceva senzație și priză la public daca îl va invita pe What’s Up pentru un duet. Potrivit surselor din preajma artistei, totul a fost discutat, totul a fost aranjat, dar nu s-a mai… întâmplat. Pentru că What’s Up nu și-a mai făcut apariția în seara show-ului.

Mai interesant este că artistul nu se află la prima abatere și victima este aceeași. Tot Cristinei Vasiu i-a tras clapa și când aceasta a trebuit să cânte cu el la emisiunea ”Duetul pianelor” (TVR 2).