VIDEO EXCLUSIV/ Gabi Cristea și Tavi Clonda sunt pregătiți să aibă doi copii. Au amenajat camerele bebelușilor!

Chiar dacă încă dorința nu li s-a împlinit, Gabi Cristea și Tavi Clonda sunt pregătiți să aibă doi copii! Cei doi spun că încă luptă să-l facă pe primul și că apoi îl doresc și pe al doilea…

De aproximativ doi ani, Gabi Cristea și soțul său, Tavi Clonda, lucrează de zor la casa visurilor lor.

Foto: Dumitru ANGHELESCU

Este vorba despre vila din Corbeanca, în care se vor muta atunci când va fi gata. Ambii își doresc ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, dar sunt conștienți că totuși mai au un pic de așteptat.

”E casa visurilor noastre. Noi am desenat-o. Inițial, am vrut să facem una mai mică. Fără însă să ne dăm seama ce implică din punct de vedere financiar tot ce am visat.. ne-am așezat la masă și ne-am întrebat ce-și dorește fiecare și ce vom avea extra. Practic, ne-am satisfăcut toate dorințele. Ar fi trebuit deja să ne mutăm, ne-am cumpărat terenul acum trei ani, iar în aprilie se fac doi ani de când lucrăm la ea”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru Libertatea.