Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Iubita lui muncește într-un bordel și îl întreține, dar el petrece majoritatea timpului cu mine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 27 de ani şi de aproape un an de zile am o relaţie cu un tip mai mic cu 3 ani că mine. L-am cunoscut într-o altă relaţie pe care o are şi în momentul de faţă, iubita lui muncind într un bordel întreținându-l pe el. Ea vine foarte rar acasă iar restul timpului el şi-l petrece cu mine. Susţine că mă iubeşte dar nu ne putem afişa împreună pentru că riscă să îşi piardă singura sursă de venit. Când vine ea acasă noi nu ne mai vedem iar în restul timpului stăm în casă unde el stă cu ea. Am încercat să mă despart de el dar el susţine că mă iubeşte şi că doreşte să facem ceva cu relaţia noastră să avem o casă şi o familie.Am acceptat aceste lucruri de dragul lui şi din cauza că îl iubesc prea mult şi îmi doresc o familie alături de el. Eu am o situaţie materială normală şi l am rugat să renunţe la viaţă lui şi să încercăm să trăim normal iar el mi-a răspuns că atâta timp cât venitul nostru se încadrează în normal eu va trebui să accept relaţia lui pentru că nu va renunţă la bani şi că aceştia sunt mai importanţi că orice. Iar dacă i-aş da de ales ar alege banii. Mi-a promis că atunci când lucrurile se vor schimbă între noi şi o să ne îmbunătăţim situaţia materială împreună va renunţa şi la actuala relaţie. Da-mi te rog un sfat. Să îi dau o şansă şi să accept în continuare aceste lucruri de dragul iubirii sau să merg pe drumul meu oricât de greu mi ar fi?

Mulţumesc frumos!