Alexandru Carpen, jucătorul român suspendat pe viață din tenis: ”Am fost omorât”! Nu are voie să meargă la meciuri în următorii patru ani! O undă de șoc a traversat sportul românesc! Jucătorului român de tenis Alexandru-Daniel Carpen a fost suspendat pe viață, pentru trucare de meciuri. Postul BBC a anunțat primul că Tennis Integrity Unit, organizație britanică, l-a pedepsit pe Alexandru Carpen, după acesta și-ar fi recunoscut vina.



Cazul deschide o discuție deosebit de gravă: blaturile care murdăresc sportul alb. Alexandru Carpen (30 de ani) a răspuns cu o voce stinsă la apelul ziarului ”Libertatea”.

Libertatea: Salut, Alex, ai citit ce s-a scris despre cazul tău?

Alexandru Carpen: Mă chinuiesc să nu citesc, să nu deschid Internetul!

Despre ce este vorba în cazul tău?

Nu am voie să dau detelii. Spun doar atât: nu am aranjat, nu am făcut blaturi, nici om de mijloc nu am fost, adică să fi intermediat ceva. Eu sunt un simplu jucător de dublu, un ”dublist”. Chiar dacă nu sunt eu prea cunoscut, am stat tot timpul în banca mea.

Atunci, cum de ai fost suspendat pe viață?

S-a întâmplat o eroare care m-a băgat în scandal!

Când și cum ai primit vestea?

Luni seară. A fost ca un șoc, ca și cum mi-ar fi murit cineva drag! Practic, am fost omorât! Nu degeaba se spune că sportivii mor de două ori, prima oară fiind atunci când se retrag. Eu am fost nevoit să mă retrag.

Totuși, susții că ai fost pedepsit pe nedrept?

Am văzut multe lucruri dubioase petrecute în jurul meu, dar nu am avut niciodată nicio dovadă, la niciuna dintre aceste întâmplări.

Ce se va întâmpla cu viața ta de-acum încolo?

Voi face recurs la această decizie.