Cinci perechi de dansatori sportivi români sunt în Top 50 mondial / GALERIE FOTO

Romania confirma statutul de putere in dansul sportiv mondial in ciuda unor tari cu traditie si cu conditii net superioare. La o scurta analiza a clasamentului mondial (World Ranking) Romania este clasata pe locul III ca si crestere, dupa Rusia si Italia si inaintea Germaniei care este un reper in dansul sportiv mondial.



Astfel, in World Ranking List la sectiunea Adult Latin in acest moment, Romania are cinci perechi de dansatori sportivi in Top 50. Cea mai bine clasata este perechea Paul Moldovan-Cristina Tatar care cu 3500 de puncte ocupa locul 14, in crestere cu un loc fata de saptamana trecuta.

Pe locul 29 mondial sunt clasati Mihai Vlad Paraschiv-Diandra Aniela Illes (2669 puncte), Ionut Alexandru Miculescu-Andra Pacurar (2515 puncte) sunt pe locul 34, Stefan Grigore-Laura Filipescu (2394 puncte) sunt pe locul 38, iar pe locul 47 mondial cu 2137 de puncte este perechea formata din Alexandru Ion-Diana Andreea Toma.

La sectiune Adult Standard cea mai buna clasare este cea a perechii Paul Rednic-Roxana Lucaciu, pe locul 66 mondial cu 1488 de puncta (lideri mondiali si in clasamentul Youth Standard, campioni europeni si mondiali Tineret in anul 2016).

In acest clasament ii mai regasim pe Pasqual Sirica-Dora Kilin pe locul 90, Calin Rusnac-Andra Trasnea pe 109 si pe Alexander Munteanu-Anne Bezusenco pe 115. Alexander si Anne sunt prezenti si la sectiunea Adult Ten Dance unde ocupa locul 23 mondial cu 223 de puncte.

La Youth Standard pe locul 1 cu 2289 puncte Paul Rednic-Roxana Lucaciu (campioni europeni si mondiali in 2016) iar pe locul 5 cu 1766 puncte perechea Tiberiu-Florin Stan – Daria Grigore .

O alta sectiune unde Romania sufla in ceafa marilor puteri din lumea dansului sportiv este Youth Latin, acolo unde perechea Fabian Ardeiu-Andreea Raluca Manea ocupa locul 6 mondial cu 1774 de puncte iar perechea Eduard Florentin Coman-Irina Elena Tudorache sunt clasati pe locul 13.

In Divizia Profesionisti Standard cea mai buna clasare o detine perechea Paolo Campigotto-Alina Petre, locul 18 mondial cu 335 de puncte in timp ce in Divizia Profesionisti Latin Danut Gabriel Tepuru-Elena Teodora Petre detin locul 24 mondial cu 277 de puncte.

Notabile sunt si clasarile perechilor din clasamentul de Seniori I Standard, acolo unde perechea Sorin Dumitru Simion-Florentina Constantinescu este situata pe locul 17 cu 1684 de puncte (aceasta pereche este si cea mai bine clasata pereche romaneasca in clasamentul de Seniori I Latin-locul 106), si perechea Silviu Adrian Nedelcu-Nicoleta Nedelcu situati pe locul 49 mondial

cu 952 de puncte.

Romania puncteaza si in clasamentul mondial al Seniorilor II Standard acolo unde cea mai bine clasata este perechea Bogdan Paun-Marilena Simion care sunt cotati pe locul 57 mondial.

Sportivii romani detin si alte locuri importante in clasamentul mondial de ranking, ierarhii ce pot fi consultate pe site-ul federatiei mondiale de specialitate, www.worlddancesport.org.