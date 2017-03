Concordia Chiajna și Pandurii Tg. Jiu se întâlnesc astăzi în ceea ce se poate numi derby-ul suferinței, ținând cont de locurile ocupate în clasamentul play-out-ului (antepenultimul, respectiv penultimul).

Concordia Chiajna – Pandurii Tg. Jiu 1-0

Dragoș Firțulescu (52)

Min. 54 – A ieșit Valentin Alexandru, a intrat Valentin Munteanu.

Min. 52 – GOL CHIAJNA. A marcat, cu capul Dragoș Firțulescu: 1-0.

Min. 30 – Nimic interesant în prima repriză.

Min. 1 – A început jocul

ECHIPELE:

Chiajna: Drăghia – Koenders, Melinte, Dobrosavlevici, D. Popescu – Serediuc, Albu, Răsdan, Herea – Pena, V. Alexandru

Pandurii: Stanca – Nwabueze, Ene, Fl. Ilie, Bușu – Cioinac, Zaina – Surugiu, Stana, Firțulescu – Negruț

Concordia Chiajna

Dan Alexa: “Am fost aproape de un punct la Târgu-Mureş, dar nu l-am obţinut. E obligatoriu să câştigăm cu Pandurii. Nu va fi uşor, sunt mai buni de când i-am întâlnit ultima dată. Dar, jucăm acasă şi trebuie să obţinem cele 3 puncte. În afară de Gaz Metan Mediaş, orice echipă poate ajunge la retrogradare. Suntem în luptă directă cu Pandurii şi sunt sigur că putem câştiga. Un egal nu ne ajută cu nimic, obiectivul e clar, vrem victoria!”.

► Echipa probabilă: Drăghia – Feussi, Dobrosavlevici, Melinte, D. Popescu – Albu, R. Costin – Serediuc, Herea, C. Ciobanu – R. Răducanu

► Rezerve: M. Voicu, Bejan, Răsdan, Grădinaru, V. Munteanu M. Cristescu, V. Alexandru

► Antrenor: Dan Alexa

Pandurii Târgu Jiu

Flavius Stoican: “Ne aşteaptă o partidă pe care vreau să o câştigăm. Chiar dacă am pierdut în primul duel cu cei de la Chiajna, pe teren propriu, cred eu că am pierdut nemeritat. De aceea vreau să ne luăm revanşa. Sper să putem face acest lucru. Ideal este să nu pierdem nici un meci dintre acestea trei şi să avem cel puţin o victorie. Ar fi fantastic dacă am începe această serie de trei meciuri cu o victorie la Chiajna”.

► Echipa probabilă: Stanca – Nwabueze, C. Ene, Fl. Ilie, Buşu – Cioinac, Zaina – Firţulescu, Surugiu, Hlistei – S. Negruţ

► Rezerve: D. Popescu, C. Negoiță, Ket, Trifu, Pârcălabu, D. Stana, Hamed

► Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1

12.12.2011: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 5 – 2

19.05.2012: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 3 – 1

19.11.2012: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 2 – 1

27.05.2013: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 0 – 1

25.08.2013: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 1 – 5

17.03.2014: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 0 – 1

04.11.2014: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 1 – 1

01.05.2015: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 1 – 0

13.08.2015: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 3 – 0

27.11.2015: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 2 – 0

03.10.2016: Concordia Chiajna – Pandurii Târgu Jiu 0 – 0

19.02.2017: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna 0 – 1