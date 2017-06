Naționala artiștilor din România se bate cu Zanetti la Campionatul Mondial Art Football – Moscova 2017. Naționala a plecat vineri la Moscova.

România va face parte din grupa C, alături de Turcia (pe care o va întâlni pe 4 iunie), Argentina (împotriva căreia se joacă pe 6 iunie) şi Kazakhstan (8 iunie)

Naţionala României care va participa la “Art Footbal” îl are ca antrenor-jucător pe Daniel Chiriţă, care a condus artiştii români şi la precedentele turnee. Fostul jucător de la Zenit Skt. Petersburg – cunoscut în Rusia, ajuns acum la 43 de ani, va rata însă posibila medalie de câştigător al Cupei României – faza judeţeană, pe care echipa unde activează acum, Petrolul 52, are şansă să o ia pe 10 iunie, când este programată finala Cupei. “Kiru” se va întoarce însă la timp pentru meciurile de baraj.

La capitolul “foşti fotbalişti”, unde fiecare ţară are dreptul să înscrie 3 foşti jucători, România îi are pe Marius Mitu (ex Anderlecht) şi pe Constantin Schumacher (ex- Rapid şi FC Argeş)! Din rândul artiştilor, au devenit, deja, prezenţe obişnuite, Ghedi Kamara și Andrei Ștefănescu (trupa “Alb şi Negru”), Aurelian Temişan sau Adrian Enache.

Indiferent de rezultatul din grupă, toate echipele participante vor juca apoi în turnee separate, dotate cu alte trofee şi, desigur, vor susţine şi un program artistic, obligatoriu în manifestarea care “amestecă” fotbalul cu arta.

