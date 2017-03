Simona Halep și Irina Begu se află pe același sfert de tablou la Miami Open. Patru români joacă astăzi

Simona Halep și Irina Begu se află pe același sfert de tablou la Miami Open. Duminică seara a avut loc tragerea la sorți a tabloului principal al turneului WTA Premier Mandatory de la Miami, acolo unde România va avea cel puțin trei reprezentante.

Simona Halep și Irina Begu vor intra direct în turul secund și ar putea să se întâlnească în sferturile de finală, asta dacă vor ajunge până în respectiva fază.

Favorită 3, în absența Serenei Williams, Halep va juca în runda a doua cu învingătoarea meciului Kristina Kucova – Naomi Osaka, iar, dacă va avansa, în următoarele partide ar să le aibă în față pe Ekaterina Makarova, Caroline Garcia sau Sam Stosur.

Begu, cap de serie numărul 28, va debuta fie împotrva Larei Arruabarrena, fie împotriva Nataliei Vikhlyantseva, iar, apoi, se poate duela cu a opta favorită, Madison Keys.

Pe jumătatea a doua a tabloului se regăsește o altă româncă, Sorana Cîrstea, cea care o va avea ca adversară în primul tur pe campioana olimpică, Monica Puig.

Main draw is out for @MiamiOpen. pic.twitter.com/9RDR0VWDhx

— WTA Insider (@WTA_insider) March 20, 2017