Un designer din Vaslui a propus Federației Române de Fotbal noi modele de echipament pentru echipa națională | GALERIE FOTO

Un designer din Vaslui a propus Federației Române de Fotbal noi modele de echipament pentru echipa națională.

Acesta se numește Alexandru Istrătucă, 20 de ani, și are propria afacere. ”Le-am prezentat conceptele mele celor de la FRF, dar mi-au spus că au deja pregătite în mare parte echipamentele. Din ianuarie lucrez ca freelancer pentru o mică companie franceză. Tocmai am terminat de făcut un catalog pentru ei. Am realizat echipamente pentru două naționale africane, dar care încă nu sunt oficiale”, a explicat tânărul designer, pentru Libertatea.

Alexandru este autodidact și și-a descoperit talentul relativ recent: ”Am început din curiozitate, pot să zic. Acum vreo doi ani, am făcut primele modele în Photoshop și mi-am dat seama că îmi place. De mic copil eram pasionat de tricourile fotbaliștilor și așa că am combinat aceste două pasiuni. Apoi, am început să îmi public proiectele pe internet. Tot ce fac și am facut, am învățat singur acasă. Mi-aș dori să mă înscriu la o facultate de specialitate pentru ceea ce fac eu, dar din păcate nu știu să existe o asemenea facultate în România”.

Alexandru Istrătucă avea pregătite pentru tricolori și modelele de tricouri pentru turneul final al CM 2018.