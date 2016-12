Atac armat într-un club de noapte din Istanbul. Un bărbat a tras mai multe focuri de armă. 35 de persoane au fost rănite, au anunțat autoritățile.

UPDATE ora 2.25. Autoritățile au confirmat că 35 de persoane au fost ucise și alte 40 au fost rănite.

Atacul armat a avut loc în clubul Reina din Istanbul. CNN Turk relatează despre un bărbat, îmbrăcat în Moș Crăciun, care a deschis focul în local, la întâmplare. Presa locală scrie că trei persoane au murit: un polițist și doi civili. Potrivit altor surse, două persoane au fost ucise.

breaking An armed attack on a local club, Reina, in #Istanbul. Many casualties reported. At least 2 dead and over 50 ambulances on scene pic.twitter.com/GF1vhcCoW7

— Jewish Breaking News (@JBN) December 31, 2016