Caz incredibil în Moldova, unde un copil subnutrit din Iași are doar cinci kilograme, deși la vârsta de un an ar trebui să cântărească de două ori mai mult. Băiețelul a ajuns de urgență la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Medicii susțin că micuțul are probleme de creștere și de nutriție pentru că nu ar fi fost alăptat corespunzător.

Copilașul a fost supus mai multor investigații medicale pentru a fi stabilite cauzele care au dus la oprirea creșterii acestuia, scrie Ziarul de Iași.

„Cel mai probabil au fost greşeli de alimentaţie, fiind posibil ca el să se fi născut cu greutate normală de 2.800 – 3.500 de grame. Bănuim că nu a fost alăptat şi a primit o formulă de lapte, iar ulterior a făcut o alergie la proteinele din laptele de vacă. Problema a fost nesesizată de familie, probabil şi de medicul de familie, cert este că o bună perioadă copilul a avut o stagnare în creştere, greutate şi înălţime, iar acum a ajuns la spital cu o greutate mică", a precizat prof.dr. Marin Burlea, şeful Clinicii de Gastroenterologie, pentru sursa citată.

Copilul subnutrit din Iași nu ar fi fost alăptat natural

De când a fost internat, băiețelul a fost hrănit prin perfuzii cu substanțe nutritive și cu formule speciale de lapte care nu conțin beta-lactoglobulină, una dintre proteinele regăsite în laptele de vacă. În urma tratamentului, copilul a crescut în greutate cu 200 de grame, având acum 5.270 de grame.

Medicii pediatri susțin că, în ultimii ani, mamele au tendința de a nu-și alăpta bebelușii.

„Alimentaţia naturală sau exclusiv la sân sau cu lapte matern este obligatorie până la şase luni, după care se începe diversificarea, prin introducerea altor alimente decât laptele, cum ar fi carne, legume, supe, însă se recomandă continuarea alăptării până la un an. De asemenea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă menţinerea alăptării concomitent cu celelalte alimente până la vârsta de doi ani“, a completat medicul ieşean, care este şi preşedinte al Societăţii Române de Pediatrie.

În 2014, tot la Clinica de Gastroenterologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, a ajuns și Florentina, fetița hrănită cu pufuleți și ceai, care cântărea șase kilograme la vârsta de cinci ani. În luna ianuarie, fetița a împlinit șapte ani și duce o viață normală. Florentina a devenit unul dintre copiii de suflet ai medicilor de la secția de Gastroenterologie. Anul trecut, mama ei s-a stins din viață, iar, în februarie, tatăl ei a fost de acord ca micuța să fie adoptată de un medic care s-a atașat de ea, cât timp a fost internată în spital. Copila, care în urmă cu trei ani nu putea să vorbească, este veselă și recită acum poezii.