Depeche Mode în România 2017. Celebra trupă a anunțat pe contul de socializare, într-un live, că anul viitor pe 23 iulie, va susține un concert memorabil la Cluj.

Depeche Mode în România 2017. Anunțul oficial a fost făcut într-o conferinta de presa organizata chiar de catre membrii trupei, la Milano, în Italia.

„Avem plăcerea să vă anunțăm, că în vara lui 2017, pornim Turneul european în 32 de orașe din 21 de țări din Europa. Turul începe de la Stockholm Prieteni Aren, pe 5 mai 2017 și se termină pe 23 iulie, cu un spectacol pe stadion în Cluj-Napoca, România”, au anunțat membrii trupei.

Depeche Mode în România 2017. Ultima destinație…la Cluj

Clujul este ultima destinație pe harta muzicienilor, pe 23 iulie 2017, în turneul de promovare a noului album, „Spirit„, care va fi lansat la începutul anului viitor. Evenimentul a fost transmis LIVE pe Facebook și pe website-ul Depeche Mode. Cu o carieră de peste 37 de ani și care însumează până în prezent 12 albume de studio, vândute în peste 100 de milioane de exemplare in toata lumea, Depeche Mode este unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii. Depeche Mode datează încă din 1976, când Vince Clarke si Andrew Fletcher înfiintau trupa No Romance în China. Dupa venirea lui Martin Gore și a lui Dave Gahan, ca solist vocal, în 1980, formula devine completă, iar numele se schimbă definitiv în Depeche Mode. Trupa debuteaza cu piesa „Photographic”, semneaza cu Mute Records și lansează albumul de debut, „Speak and Spell”, în 1981.