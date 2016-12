La doar 13 ani, Anamaria nu are buletin, dar a luat deja viața în piept. Este, probabil, cea mai tânără mamă din județul Botoșani și trăiește împreuna cu bebelușul și tatăl copilului într-o cameră amenajată într-un fost grajd. Nu își dorește de la Moș Crăciun dulciuri sau păpuși, precum alte fete de vârsta ei, ci vrea ca băiețelul ei să fie sănătos și să beneficieze în copilărie de tot ceea ce ea nu a beneficiat.

Anamaria nu are nici buletin, însă are în grijă deja un copil. Marian are doar trei luni şi probabil are cea mai tânără mămică din judeţul Botoşani, iar primul Crăciun din viaţa lui îl va întâmpina într-o cameră amenajată dintr-un fost grajd în satul balta Roşie, din oraşul Flămânzi. Împreună cu tatăl copilului, care are 20 de ani, cei doi părinţi recunosc că au greșit, dar sunt hotărâți amândoi să lupte cu greutățile vieții, pentru ca bebelușul să aibă o viață mai bună decât a lor.

Anamaria va împlini 14 ani abia în luna februarie. Este un copil care la rândul său are un copil. Cei din jur au judecat-o în fel și chip, dar ea nu s-a dat bătută și a decis, împreună cu Alexandru, tatăl copilului, să păstreze bebelușul și să îl crească împreună.

„A fost o greșeală, aşa este, dar de acum o să îl creștem. Totuşi, când am aflat, ne-am dorit asta. Suntem mulțumiți că e sănătos şi începe să crească. Încercăm să nu îl scoatem prea mult pe afară, să nu răcească”, spune Anamaria, cu grija unei mame.

Alexandru Cluci, tatăl copilului, nu s-a speriat de datoria de a fi tată, deşi a realizat că totul va fi foarte greu. Tânărul îşi doreşte însă cu tot dinadinsul să îi poată oferi noii sale familii cât mai multe.

„A fost un pic greu când ea era însărcinată. Probleme pe la poliție. S-au rezolvat până la urmă. S-a dus mama ei cu ea și au dat semnătură. Eu am animale, le cresc, nu e uşor, dar nu mă plâng. Mai faci un ban pentru copil. Vara muncesc cu ziua pe unde e nevoie”, a spus tânărul.

De rușinea părinților, a colegilor și a profesorilor, Anamaria a ascuns sarcina cât a putut de mult. Când s-a aflat însă, nu și-a pus nicio clipă problemă să renunțe la copil. Dar cei doi părinți trăiesc în condiții foarte grele. Tatăl feței nu a putut să le ofere decât o cameră într-o casă bătrâneasca.

„A fost o greșeală foarte mare. O rușine. Au recunoscut că au greșit. Am aflat de nepoţel chiar în ziua în care i-a venit sorocul. Până atunci s-a purtat cu haine mai largi şi nu ne-am dat seama. Băiatul a zis că o ia în căsătorie. Tatăl lui e mai necăjit și a zis că vine la mine să stea. Au animale, muncesc. Nu e un băiat care să se ferească de muncă. Cât am să pot, îi ajut și eu, o să mai facă și ei”, spune Vasile Pricop.

Seara, ei folosesc o lampă cu gaz sau un bec cu leduri, care funcționează cu un acumulator ce se încărca în timpul zilei de la un panou solar. Că să nu le fie frig peste noapte, cei doi au pus în ușă o pătură, însă cel mai mult se gândesc la copil.

„Ușa e stricată, la fel și geamurile. Soba e reparată, dar numai că trebuie să o dăm cu vopsea. E cam rău aici, dar când avem ceva bani şi posibilitatea, facem ceva pentru băiețel. Am vrea să avem și noi o mobilă în casă. Nu avem curent electric și trebuie să spăl totul la mână. Nişte hăinuţe să îi mai luăm, ce mai are el nevoie”, mai spune tânăra mămică.

Chiar dacă acest copil a apărut mult prea devreme în viață lor, Anamaria și Alexandru înfruntă problemele aşa cum vin, una câte una, însă tot ce speră este să îi poată oferi lui Marian o viaţă mai bună decât aşa cum au început-o ei.