EXCLUSIV / Pastile-fantomă: nu există, dar vindecă. În România a ajuns ”Turismul Hepatitei C”

Pe piaţa medicamentelor împotriva hepatitei s-a declanşat un război internaţional al preţurilor numit ”Turismul Hepatitei C”. Piaţa occidentală, inclusiv cea românească, a fost invadată de medicamente asiatice ieftine, care sunt interzise.

În perioada martie 2015 – octombrie 2016, în România s-a derulat un program de testare a unor medicamente ultramoderne împotriva Hepatitei C. Din cei 600.000 de bolnavi, câţi are ţara noastră, au fost aleşi 5.000 şi li s-a adminsitrat noul medicament sub formă de pastile. Spre deosebire de clasicul interferon, unde gradul de vindecare este de 50%, în cazul noilor pastile vindecarea s-a ridicat la 95% din cazurile tratate. Toată lumea s-a bucurat!

În toamna anului trecut tratamentul a fost sistat, deşi în noiembrie 2016 fondul pentru tratamentul fără interferon a fost suplimentat cu aproxiamtiv 2,12 milioane de lei, adică aproxiamtiv 471.000 de euro.

Oamenii au auzit însă de acest medicament şi au început să caute pe Internet. Aşa a pătruns şi în România ceea ce pe plan interanţional este numit ”Turismul Hepatitei C”.

În anul 2015, una din firmele occidentale care produce noul medicament împotriva hepatitei a vândut licenţe unor ţări ca Egipt, India şi Pakistan. Dacă în Europa produsul original costă 50.000 de euro, iar în Statele Unite aproximativ 90.000 de dolari, în India, de pildă, varianta sub licenţă costă 1.000 de euro şi se poate comanda pe Internet.

Așa că unii cărăuşi de medicamente generice împotriva acestei boli au început să le aducă în Europa, inclusiv România.

”Licenţiatele” asiatice sunt interzise însă pe bătrânul continent de către Agentia Europeană a Medicamentelor, care nu a aprobat decât originalele, adică cele scumpe. Românii nu ţin cont însă de acest aspect, chiar dacă mecanismul de procurare este riscant, deoarece cumpărătorul se poate trezi oricând cu praf de cretă în loc de pastilă activă.

Iar Internetul este plin de oferte care explică de-a fir a păr cum se face comanda.

”Interferonul nu poate fi folosit la orice bolnav”

”Tratamentul clasic, cu interferon, costă 12.000 de euro, iar cel cu noile produse, testate anul trecut… este foarte greu de spus cât costă, pentru că datele oficiale sunt secretizate. Pe piaţa liberă acest tratament ajunge undeva între 40.000 şi 50.000 de euro. Menţionez că interferonul nu poate fi folosit la orice bolnav, deoarece produce reacţii adverse la care organismele vârstnicilor nu rezistă, de pildă. Ce facem în cazul lor?”, ne-a declarat Adriana Moţoc, medic primar boli infecţioase la Spitalul Clinic ”Dr. Victor Babeş” din Bucureşti, specialist în hepatologie, membru al Societăţii Europene de Ultrasonografie.