Noi proteste de amploare sunt anunţate în acest weekend în România, când sunt anunțate a 12-a și a 13-a zi de manifestații, oamenii dorind să formeze cel mai mare ”tricolor uman”.

Noi proteste față de Guvern sunt anunţate pe platforma de socializare Facebook pentru acest weekend, oamenii încercând să creeze duminică un ”tricolor uman” în Piața Victoriei din București.

Cetăţenii sunt îndemnaţi pe platforma de socializare Facebook să vină la manifestaţie îmbrăcaţi cu una dintre cele trei culori ale steagului național: albastru, galben sau roșu.

”Continuam protestele in acelasi stil pasnic si creativ care ne-a facut remarcati peste hotrare! Aparandu-ne drepturile, ne aparam pe noi insine! Duminica aceasta cream impreuna cel mai mare TRICOLOR UMAN! Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu un material de culoare: ROSU, GALBEN sau ALBASTRU + o LANTERNA. In ajutorul vostru vom veni cu foi de aceasi culoare pe care la ora 21:00 ni le vom ridica deasupra capului si vom lumina cerul in culorile TRICOLORULUI”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului, care poate fi consultată aici.