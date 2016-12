Chiar dacă a apărut în viața lor când nici nu se așteptau, băiețelul a fost, de departe, cel mai frumos dar pe care Costina Grigorie și soțul ei aveau să-l primească vreodată. Totul a fost perfect până în ziua în care au aflat că micuțul David suferă de o boală fără leac. Părinții săi sunt dispuși să accepte chiar și un tratament experimental doar pentru a-și vedea copilul sănătos.

Costina Grigorie avea aproape 22 de ani când a aflat că va fi mămică. Nu-și programase nimic, cu toate că își dorea, ca la un moment dat în această viață, să aducă pe lume un copil sau doi. Vestea, care a luat-o prin surprindere, a bucurat-o nespus atât pe ea, cât și pe soțul său. Au început să facă pregătiri încă din primele luni de sarcină. Se interesau la prieteni, căutau informații și încercau să învețe cât mai multe lucruri despre bebeluși.

Sarcina Costinei a decurs normal, la fel ca și nașterea. În momentul în care și-a ținut pentru prima dată în brațe băiețelul perfect, femeia s-a simțit împlinită pe deplin. Până pe la un an, David Ștefan a fost un copil perfect din toate punctele de vedere. Nu avea nici o problemă de sănătate, se dezvolta normal și creștea înconjurat de iubirea necondiționată a părinților lui. Era extrem de vesel și sociabil. După ce a împlinit 11 luni, micuțul a făcut vaccinul care în mod normal trebuia administrat la vârsta de 4 luni. Însă din cauza faptului că serul nu a fost de găsit o bună perioadă de timp, copilul a fost imunizat la 11 luni.

Nu a stat prea mult pe gânduri și a mers la un medic de la spitalul din Pitești, ei fiind din localitatea Mioveni, județul Argeș.

Cadrele medicale de aici i-au dat asigurări că micuțul nu are nici o problemă și că totul este în regulă. Însă după vreo două luni, când a văzut că starea băiețelului ei nu se îmbunătățește absolut deloc, femeia a venit la Centrul de Recuperarea Nicolae Robănescu, situat în imediata apropiere a Spitalului de Urgență pentru Copii ”Marie Curie”. Aici i s-a spus că puștiul a rămas un pic în urmă, dar să nu-și facă probleme că-și va reveni. De la sine putere mama a decis să-și ducă băiatul la kinetoterapie.

În momentul în care a observat că David nu mai stă deloc în funduleț, Cosmina s-a reîntors în Capitală, de data aceasta însă la Spitalul Obregia. Aici a aflat că băiețelul ei este suspect de amiotrofie, miopatie sau distrofie. Au făcut testele genetice și, după două luni, au primit rezultatele. David suferea de amiotrofie spinală tip 2 – o boală a neuronului motor.

”A fost cea mai neagră zi din viața noastră. Ne tot întrebam unde am greșit. Îmi era ciudă că nu pot să-l ajut să meargă, să stea în funduleț, să facă și el lucruri pe care le fac toți ceilalți copii de vârsta lui. Iar când am aflat că nici măcar nu există un tratament pentru această boală am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Aș face orice să-l văd sănătos”, spune Costina.