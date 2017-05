Povestea femeii care a învins cancerul ovarian: Eu abia respiram de dureri și ei îmi spuneau că sunt însărcinată

Cristina Bordianu are o poveste cu totul specială. Ea a reușit să supraviețuiască și să învingă chiar cancerul ovarian, asta în ciuda faptului că boala a fost depistată când era deja într-un stadiu avansat. Femeia povestește cu lacrimi în ochi prin ce a trecut înainte să afle de boală, dar și după ce a fost diagnosticată.

Cristina Bordianu a aflat că suferă de cancer ovarian la vârsta de 43 de ani, după ce o perioadă foarte lungă de timp s-a perindat prin cabinetele a numeroși medici și a făcut o mulțime de analize.

Ea spune că și-a făcut toate testele care i-au fost recomandate atât de medicul de familie, dar și medicii specialiști, însă nu părea să aibă nimic.

După mai multe tratamente și analize, când simptomele s-au agravat, Cristina, care era deja mamă, a mers la urgență la Spitalul Municipal. La Triaj, unde personalul medical trebuie să îndrume pacienții către secția de care au nevoie i s-a spus că este cu siguranță însărcinată.

Într-un final, după ce a trecut prin momente mai mult decât stânjenitoare și a fost tratată de ca și cum făcuse vreun lucru rușinos și nu voia să-l recunoască, Cristina a fost supusă unor analize mai amănunțite.

”Abia atunci au descoperit că eram umflată din cauza unei cantități mari de lichid care se acumulase. Bineînțeles că nu era nicio sarcină și asta s-a văzut limpede la ecografie. Atunci mi-au pus prima dată diagnosticul.

Nu mai știu nici acum pe unde am ieșit din spital. Mi-am sunat fiul pentru că nu mai știam de mine. Simțeam că în fața mea este o groapă imensă și voi cădea în ea. Că nu mai am nicio scăpare. Fiul meu m-a întrebat unde sunt, dar în starea în care eram nu am știut să-i spun decât că la Municipal. Nu mai știam pe unde am ieșit, pe unde am luat-o, unde sunt”, spuen Cristina cu lacrimi în ochi, amintindu-și clipele de coșmar prin care a trecut.