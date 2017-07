Bolnavii de reumatism, cei cu probleme de circulație sau ale sistemului nervos pot merge pentru tratament la mofetă. Iar la acest capitol, Covasna a dezvoltat un turism balneo, ce atrage anual zeci de mii de turiști de toate vârstele care vor să se trateze.

Denumirea de mofetă vine din latină și însemna „aer urât mirositor”, dar aici este impropriu folosit pentru că mofeta folosește degajări de dixid de carbon, nu sulfuroase. Aceste emanații au fost folosite de-a lungul a sute de ani, în spații special amenajate, pentru tratarea mai multor afecțiuni cronice.

Emanațiile de aici sunt legate de vulcanismul din regiunea Harghita-Căliman la sfârșitul policenului și începutul cuaternarului.

Veți simți că emanațiile de dioxid de carbon își fac efectul pentru că veți fi cuprinși de o plăcută senzație de căldură, după numai 5 minute la nivelul nasului și al degetelor de la mâini și de la picioare. Tratamentul de la mofetă este ideal pentru bolile reumatice.

Ce boli se tratează la mofetă

Dacă știți că aveți boli ale aparatului cardiovascular sau boli dermatologice (psoriasis, eczeme cronice, afecțiuni alergice, neurodermatite) e bine să apelați la mofetă. Și unele boli ginecologice se pot trata aici, dar mai ales cele ale aparatului locomotor sau ale sistemului nervos.

Efectele tratamentului la mofetă

Gazul de mofetă intră în corp prin piele și are rol principal dilatarea vaselor sangvine, care cu trecerea anilor se micșorează. Din acest motiv, inima trebuie să lucreze mai mult și așa se ajunge la altele. „Sesiunile la mofetă nu au efect definitiv. Acest tip de tratament se poate repeta la un an sau chiar la jumătate de an, dacă bolile sunt mai grave. Aici vin foarte mulți pacienți care se tratează, astfel evitând amputarea anumitor membre”, a declarat Bagoly Levente István, care este și proprietarul unei mofete.

Levente se laudă cu faptul că are pacienți care acum 30 de ani trebuiau să sufere operații de amputare la ambele picioare, pentru că aveau circulația aproape de 0, dar după tratament au scăpat de asta. „Și acum mai vin la noi pentru tratamente anuale”, spune proprietarul mofetei. Circulația sângelui se poate verifica la orice doctor sau chiar și la mofetă, prin oscilometrie. Potrivit lui, dacă circulația e de 6, atunci o aveți foarte bună, dacă e aproape de 0, atunci începeți tratamentul. Pentru cei care au circulația la nivel de 4, atunci stau foarte bine. „Un prim simptom că circulația sângelui este proastă e că picioarele sunt reci și vara”, mai spune proprietarul mofetei.

Pentru a preveni bolile, se fac minimum 12 ședințe, iar în cazurile mai grave se ajunge și la 20-24 de ședințe care durează de la 5 minute până la 20 de minute. Pentru cei care chiar sunt cazuri grave, se pot face și două ședințe pe zi.

Contraindicații

„Mofeta are și contraindicații. Este chiar nocivă pentru cei bolnavi de cancer pentru că, dilatând vasele, oxigenul ajunge mai repede la boală și avansează. De asemenea, cei care au boli venerice. Nici cei care au făcut operații în ultimele șase luni nu au voie aici”, a declarat Bagoly Levente.

Cazuri de sinucidere

„În 90 de ani, nu au avut loc decât 8 sinucideri. Toți cei care au murit în mofetă aveau la ei o scrisoare de adio către cei dragi. Era o metodă eficientă de sinucidere, pentru că dacă se culca acolo, după 10-15 secunde murea. Liniștit, fără dureri”, a declarat inginerul Bagoly Levente István.

Dar de când a preluat el mofeta, a montat niște ventilatoare mari, iar dacă cineva este cazut acolo, salvatorul pornește ventilatoarele, pentru că dacă se apleacă pentru a scoate victima, riscă să moară și el. În 50 de secunde, ventilatoarele scot tot gazul din mofetă.

Nivelul gazului se poate verifica foarte ușor în cameră, la flacără deschisă, pentru că acolo unde începe acesta flacăra se stinge, pentru că nu există oxigen. Nivelul gazului se schimbă în funcție de presiunea atmosferică. Dacă e însorit afară, nivelul gazului este mai jos, iar când este înnorat, acesta se ridică.