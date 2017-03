Şapte elevi din Galaţi, cu răni pe braţe. O fată a recunoscut că joacă „Balena Albastră”

Şapte elevi au venit la şcoală, într-o comună din Galaţi, tăiaţi pe braţe, iar una dintre eleve a recunoscut că s-a rănit după ce a accesat jocul „Balena Albastră”.

Descoperirea a fost făcută recent de reprezentanţii instituţiei de învăţământ, în urma unui control dispus de conducere. Directorul şcolii a declarat vineri, că o elevă din şcoală susţine că s-a rănit după ce a accesat jocul ”Balena Albastră”.

„Nu a ajuns niciun copil la spital. Şi-au provocat leziuni acasă, în timpul liber şi au fost controlaţi la şcoală. S-au văzut leziunile pe mână. Sunt şapte copii, unul de clasa a VI-a şi şase de clasa a VII-a. O singură fetiţă a recunoscut că a accesat jocul Balena Albastră, ceilalţi au zis că nu au nicio legătură. Erau tăiaţi la mână, dar nu era o anumită formă. Fetiţa respectivă este în clasa a VI-a. Am anunţat Poliţia, este o anchetă în derulare”, a declarat potrivit Mediafax, Mariana Toma, directorul Şcolii Gimnaziale „Unirea” din comuna Braniştea.

Potrivit directorului, fetiţa care a recunoscut că şi-a provocat rănile după ce a accesat jocul „Balena Albastră” a fost consiliată de psiholog, iar părinţii vor fi şi ei audiaţi.

„Noi am controlat uniforma după ce am văzut ştiri despre acel joc. A fost ideea mea să ne uităm la mânuţele lor. Aşa i-am descoperit pe cei şapte copii. Ceilalţi ştiau de fetiţă, că s-a tăiat şi că a accesat jocul. Părinţii ei sunt foarte înţelegători, nu avea probleme acasă. A fost consiliată de psiholog. Vor fi şi părinţii chemaţi, audiaţi. Îi supraveghem în continuare foarte atent pe elevi”, a mai declarat Mariana Toma.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal de cercetare in rem pentru lovire sau alte violenţe.

