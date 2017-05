VIDEO | Scene de groază pe Manchester Arena. Momentul în care oamenii fug panicați

Două explozii puternice au avut loc la Manchester Arena, la finalul unui concert susținut de cântăreața americană Ariana Grande. Poliția a confirmat incidentul, însă nu este clar ce s-a întâmplat cu exactitate.

Cert este că oamenii aflați pe Manchester Arena au auzit două explozii puternice, „precum două bombe”, după cum a mărturisit un martor pentru The Guardian. În urma incidentului, oamenii au dat buzna către ieșirile de urgență.

Mai multe înregistrări de pe Manchester Arena arată clipele de haos care au urmat în urma exploziilor.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Police confirm fatalities after 'explosions' at Ariana Grande's U.K. concert; rep says singer is safe – https://t.co/OTp6mnFKLd pic.twitter.com/meKBFSuwXU — Breaking911 (@Breaking911) May 22, 2017

Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, iar poliția a confirmat că există victime, însă nu este clar în acest moment câte persoane și-au pierdut viața sau au fost rănite.