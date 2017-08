Tache Țuc (65 de ani), administratorul casei în care s-a filmat ”Morometii 1” și se va filma ”Moromeții 2”, are patru hectare de porumb și nu are cu cine să îl culeagă.

”Toată lumea din sat stă la Primărie pe banii de social, și nu vrea nici unul să vină să lucreze la mine, să culegem porumbul, oricâți bani i-aș da”, spune Tache, vecinul ”casei Moromeților”.

Fost figurant în ”Moromeții 1”, cu șanse reale de a apărea și în ”Moromeții 2”, Tache stă în poarta curții care apare în film, acolo unde fuma gânditor și Victor Rebengiuc, actorul care l-a interpetat pe Ilie Moromete în 1985, și caută răspunsuri pentru întrebarea: ce face cu porumbul? Grâul l-a pus în pătulul ”casei Moromeților”, casă care de fapt nu a fost a Moromeților și nici nu este în Siliștea Gumești, este în comuna Talpa, la vreo 30 de kilometri est de casa în care s-a născut Marin Preda. Aceasta din film a fost aleasă în 1985 de regizorul Stere Gulea pentru că aduce a casă țărănească de Telorman. Cea din Siliștea Gumești era deja modernizată la vremea respectiva – nu mai putea fi folosită pentru a reface atmosfera interbelică a Teleormanului.

Tot în pătulul acestei case ar urma să pună Tache Țuc și porumbul. Dar agricultura actuală este parazitată de sistemul de asistență socială care dă bani celor fără venit, sau cu venit mic, încurajându-i, astfel, să nu muncească – lucru semnalat în nenumărate rânduri de sociologi, dar neluat în seamă de politicieni.

”Am zece hectare de teren arabil pe care mi-l lucrez singur”

”Nu știu cu cine o să îl culeg. Am zece hectare de teren arabil pe care mi-l lucrez singur. Am doi copii, la casele lor, cu treburile lor, aici sunt doar eu și femeia mea. Singura mea problemă este că nu găsesc zilieri. Toată lumea din sat stă la Primărie pe banii de social, și nu vrea nici unul să vină să lucreze la mine, să culegem porumbul, oricâți bani i-aș da”, spune omul supărat. Apoi, arată spre ulița pe care urmează să se filmeze episodul doi din Moromeții: ”Uite pe aici trebuia să vin cu căruța, în primul film. Le-am împrumutat atunci oile, pe care le păștea Nicolae Moromete, și doi cai. Luam 60 de lei pe zi de filmare – ni se dădeau niște bonuri. Venea un contabil la sfârșit de lună, strângea bonurile și dădea banii. Acum nu știu cum o să fie…”

Acum, Tache Țuc nu mai are cai, are tractor, vremurile au schimbat lumea satelor din Teleorman de două ori, din perioada interbelică moromețiană, până acum. Prima data le-a luat tot și i-a lăsat în sapa de lemn socialist, apoi le-a dat înapoi pământurile dar nu și uneltele, aducându-i în sapa de lemn capitalist. Cei care au acumulat o brumă de unelte au o mare problemă: nu au suficientă mecanizare pentru a elimina munca, să zicem așa, manual, dar nici nu găsesc brațe de muncă din cauza ”socialului”, care a eliminate din vocabularul rural termenul de ”hărnicie”, cu efecte imprevizibile pe termen mediu și lung.

”Casa Moromeții este a familiei unei inginere din localitate”

”Casa, care este a familiei unei inginere din localitate, a fost renovată cu vreo două luni în urmă, pentru noile filmări, aici este camera unde Ilie Moromete i-a bătut pe Nilă și Achim, aici este camera unde era războiul de țesut… În spate, zidul este proptit în pari, pentru că era lăsată într-o parte. Casa n-a mai fost locuită și îngrijită de 30 de ani, au îndreptat-o și au sprijinit-o în pari”, ne explică Tache Țuc.

Peste drum, se aud cele două bibilici din cureta sa, apoi cocoșul, cu păinteni înconvoiați, ceva rar. ”Eu am pensie de 1.500 de lei, am lucrat la Petrom,… nu pot să mă plâng. Dar, acum, sunt dați afară oamenii care lucrează la Petrom, se duc și se angajează bodyguarzi, am ajuns o țară de paznici care păzesc să nu fugă sărăcia din țară…”, spune Tache uitându-se peste case, înspre câmpurile cu porumb galben și sonde în mișcare. Așa este acum acestă zonă a Teleormanului, pe unde a trăit cândva Moromete, câmpuri cu petrol și porumb, un fel de Texas mai mic, în care sunt, acum, sonde și lanuri de porumb.

Filmările vor începe în a doua jumătate a lunii septembrie

Filmările la „Moromeţii 2” vor începe în a doua jumătate a lunii septembrie, în aceeaşi casă şi în acelaşi sat în care a fost turnat şi primul film, în vara lui 1985 – Talpa, din judeţul Teleorman. Satul se află în apropiere de Siliştea-Gumeşti, satul natal al scriitorului Marin Preda. Casa Moromeţilor a fost refăcută de scenograful Cristian Niculescu după schiţele şi imaginile celei vechi, iar centrul satului va fi recreat de la zero. Scene importante vor fi turnate la Bucureşti, în noiembrie, iar alte câteva la Slatina.

Casa copilăriei lui Marin Preda are geamurile sparte



Casa memorială Marin Preda, cea din Siliștea Gumești, în care s-a născut scriitorul, are geamurile… cam sparte.

”Casa este luată de Fundația Jurnalul Național, de vreo doi sau trei ani –și se încearcă să se ia legătura cu Marius Tucă, din partea primăriei, ca să o refacă. Este casa originală. În casa veche a rămas Achim, dintre Moromeți, după ce s-a căsătorit. Părinții lui, Tudor Călărașu și Joița Preda, și-au făcut o căsuță mai mică, aici, unde este porumbul (în curtea casei – n.r.), care între timp, s-a distrus. Casa originală nu avea geamurile din față și era acoperită cu șiță (șindrilă – n.r.). Atunci și era din pământ. Structura a rămas aceeași”, ne-a spus Dana Tudor, nepoată de văr a lui Marin Preda, vecina casei memoriale.

REPORTAJ/ Bursa tristă a muncilor grele. De unde iei muncitori cu ziua în București / VIDEO