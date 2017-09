Un reprezentnt de la Casa Albă avertizează în legătură cu Irma și spune că perspectivele nu sunt deloc îmbucurătoare și există riscul ca pierderile de vieți omonești să fie mult mai mari chiar și decât în cazul recentului uragan Harvey care a devastat Texasul, scrie CNN.

„Această furtună a luat deja vieți și va lua mai multe, din nefericire, dacă nu suntem pregătiți”, a declarat Tom Bossert, consilier al Trumpului pentru Securitate, în cadrul unui riefing de presă susținut la Casa Albă.

WH adviser: „This storm has taken lives already. It’s going to take more, unfortunately, if we’re not prepared.” https://t.co/cnHVpyAiZh

— Meg Wagner (@megwagner) September 8, 2017