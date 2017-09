Un cutremur cu magnitudinea 8,1 a avut loc în largul coastelor Mexicului, în noapte de joi spre vineri, potrivit institului american de geofizică USGS. O alertă de tsunami pentru mai multe țări a fost declanșată în urma seismului. Aproximativ 90 de milioane de oameni locuiesc în zona în care a fost resimțită cutremurului.



Românii afectaţi pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Ciudad de Mexico – 00 52 55 5280 0447 și 00 52 55 5280 1869, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență şi sau la numărul de urgenţă al misiunii diplomatice – 00 52 55 38 833 072.

UPDATE 15.30: Autoritățile din Mexic au prezentat un nou bilanț al seismului. Astfel, cel puțin 26 de oameni și-au pierdut viața în urma cutremurului cu magnitudinea de 8,1 care a avut loc în sudul țării.

UPDATE 14.20: Bilanțul cutremurului din Mexic a fost crescut la 16 morți, au anunțat autoritățile mexicane. De asemenea, se așteaptă ca bilanțul să se modifice pe măîsură ce echipajele intervin în zonele afectate de seism.

UPDATE 12.54: Doi români au cerut asistență consulară în urma seismului din Mexic, informează MAE într-un comunicat de presă.

UPDATE 11.07: MAE a anunțat că „Ambasada României în Statele Unite Mexicane a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obținerii unor informații cu privire la urmările cutremurului”. Până la acest moment, nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea cetăţenilor români, notează instituția.

UPDATE 11.00: Președintele Mexicului Enrique Pena Nieto a afirmat că acesta este cel mai puternic cutremur din Mexic din ultimii 100 de ani. Totodată, seismul a fost urmat de cel puțin 65 de replici, cea mai puternică având magnitudinea de 6,1, relatează El Heraldo de México.

Pena Nieto a confirmat că cel puţin cinci persoane au murit în urma seismului şi că au fost produse daune majore. De asemenea, un million de persoane au rămas fără curent electric, dar pentru 800.000 dintre acestea au fost restabilită electricitatea.

O a şasea persoană şi-a pierdut viaţa în Guatemala, în urma cutremurului. Preşedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a transmis un mesaj prin intermediul televiziunii naţionale şi a făcut apel la calm. El a confirmat cu această ocazie şi faptul că o persoană şi-a pierdut viaţa în urma seismului. „Avem informaţii despre unele daune şi moartea unei persoane, dar nu avem încă detalii exacte”, a declarat Morales, citat de BBC.

UPDATE 10.20: Președintele Mexicului a afirmat că seismul cu magnitudinea de 8,1 a fost urmat de peste 40 de replici. El a avertizat că acest seism a fost mai puternic decât cel din 1985, în urma căruia mii de oameni și-au pierdut viața.

UPDATE 10.00: Bilanțul seismului din Mexic a ajuns la cinci morți, dintre doi copii, noteză presa mexicană. Cei doi copii care și-au pierdut vciața sunt din orașul Tabasco. Primarul orașului a afirmat că unul dintre ei a decedat după ce un zid s-a prăbuşit peste el, iar al doilea copil a decedat în secţia de neonatologie a spitalului, după ce aparatele care îl ţineau în viaţă s-au oprit din cauza penei de curent electric. Celelalte trei decese au fost în statul Chiapas, în San Cristobal de las Casas.

Totodată, autoritățile din mai multe state au închis școlile astăzi, pentru a verifica structura de rezistență a clădirilor.

UPDATE 9.30: Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma seismului care a avut loc în largl coastelor Mexicului. Bilanțul ar putea să se modifice, însă, pe măsură ce echipajele intervin la fața locului. Totodată, un val tsunami de aproape 0,7 metri a lovit coastele țării.

UPDATE 9.00: Aeroportul din Ciudad de Mexico a fost avariat în urma seismului, însă structura de rezistență a clădirii nu a fost avariată, au anunțat autoritățile.



Aeropuerto de la CDMX presenta cristales estrellados, sin daños en la estructura. #Sismo #CDMX #Chiapas pic.twitter.com/Ibn7JKsrAo — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 8, 2017

Seismul s-a produs în largul statului mexican Chiapas, unde mai multe clădiri au fost avariate. Un centru comercial din această regiune a fost distrus de mișcarea telurică, după cum arată imaginile publicate pe rețelele de socializare.

Imágenes de Chiapas, centro comercial destrozado por temblor de 8.1 grados. #Sismo #Chiapas pic.twitter.com/iFKC0g59Fa — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 8, 2017

Seismologii mexicani anunță magnitudinea cutremurului la 8,4.

El #temblor causó apagones, caídas de bardas y un susto generalizado entre la población.https://t.co/rF7vntYeTq pic.twitter.com/2Gp8OHXSAv — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 8, 2017

UPDATE 8.39: Centrul american de Avertizare pentru Tsunami în Pacific a revizuit magnitudinea cutremurului la 8,2, iar adâncimea la 69 de kilometri.

Totodată, seismul a fost urmat de mai multe replici cu magnitudinea de peste 5, cea mai puternică având magnitudinea de 5,7. Sunt așteptate mai multe replici, potrivit seismologilor.



Locuitorii din Ciudad de Mexico au ieșit pe străzi în pijamale, iar alarmele au început să sune imediat după seism a precizat un martor, citat de Reuters. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere.

„Nu am fost niciodată într-o zonă în care pământul să se miște atât de mult. Prima dată am râs, dar apoi luminile s-au stins și nu știam ce să fac. Aproape că am căzut peste balustradă”, a spus un bărbat care vizita orașul Ciudad de Mexico.

Autoritățile din Mexic au afirmat că acesta este cel mai puternic seism din ultimele trei decenii. Mai precis, în 1985, țara a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 8, care a avut loc în apropiere de capitala țării, provocând decesul a mii de oameni.

Seismul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri, la o distanță de 120 de kilometri de coastele Mexicului, respectiv de orașul Pijijiapan.

Autoritățile au avertizat că sunt așteptate valuri tsunami în mai multe țări. Mai precis, Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras și Ecuador ar putea să fie lovite de aceste valuri tsunami provocate de seism.

În acest moment, nu sunt informații despre eventualele pagube provocate de seism.