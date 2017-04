„I AM HERE”: Colecției vestimentară primăvară/vară cu broderia manuală din Țara Năsăudului, în dreptul inimii

Tania Furnea își lansează astăzi colecția „I AM HERE”, o familie de rochii și cămăși cu croi și broderie tradițională. Marca personală a colecției o reprezintă mânecile bufante, specifice cămășilor românești, și broderia din Țara Năsăudului, lucrată manual pentru această prezentare chiar de sătencele de pe Valea Someșului.

Boderie tradițională din Năsăud

Broderia tradițională românească este așezată, în varianta „I AM HERE”, în dreptul inimii. Cămășile și rochiile sunt confecționate din bumbac.

Este prima colecție de sine stătătoare a Taniei, după cel mai recent experiment al său, când a aplicat broderia specifică Năsăudului pe haine din denim.

Tania Furnea, fiica poetului și caricaturistului Traian Furnea, are 24 de ani și a absolvit Facultatea de Arte Plastice, iar acum este în ultimul an de master la UNArte, cu un proiect de simbioză între rural și urban.

Lansarea colecției „I AM HERE”, are loc astăzi, ora 19, în Spațiul Expozițional „Livka Art and Beauty”, strada Armoniei nr.1, București, în cadrul unei expoziții-eveniment, care, alături de rochii și cămăși, aduce în fața publicului și cincizeci dintre desenele creatoarei.

Costumație de Năsăud