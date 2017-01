Bucureștiul s-a trezit pe 21 ianuarie cu un incendiu în clubul Bamboo. Focul a izbucnit, sâmbătă dimineață, în jurul orei 04.00, la clubul Bamboo din Capitală, în care se aflau aproximativ 300 de persoane. Potrivit ultimelor informații, 38 de persoane au fost rănite, iar una este în stare gravă.

La nivelul MAI s-a activat o linie telefonică, 021.206.40.50, unde rudele celor care s-au aflat în clubul Bamboo pot suna pentru a obţine informaţii despre persoanele transportate la spital. De asemenea, oricine deţine informaţii despre alte posibile victime este rugat să sune la numărul anunţat.

UPDATE 09.15: Șase persoane rănite în urma incendiului din clubul Bamboo se află internate la Spitalul de Urgență Florească, dintre care trei la Ortopedie, iar ceilalți la Toxicologie, a declarat, sâmbătă dimineață, purtătorul de cuvânt al unității, Bogdan Oprița. Acesta a precizat că nu se poate vorbi despre externarea celor șase răniți mai devreme de 24 de ore.

„Dintre persoanele rămase la spital, trei au fost internate la secția de Ortopedie. Este vorba de două femei și un bărbat. Două dintre aceste persoane prezentau traumatisme lombare ca urmare a căderii de la înălțime. În timpul incendiului se pare că au sărit pe geam. A treia persoană are o fractură de gleznă. Celelalte trei persoane sunt internate pe secția de Toxicologie. Una, în stare gravă, a necesitate măsuri de protezare respiratorie. Acum s-a renunțat la ele, dar starea se menține în continuare severă”, a precizat Oprița. Alte două persoane care au fost în club sunt evaluate în prezent la Unitatea de Primiri Urgențe, acestea prezentându-se ulterior la spital.

UPDATE 09.07: Ancheta privind incendiul a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Procurorilor li s-au alăturat și polițiști de la Serviciul Omoruri. Pentru moment, este investigată infracțiunea de „distrugere”. La fața locului sunt criminaliști care fac fotografii și prelevează probe. „S-a constituit (dosar penal-n.r.). L-am preluat la Parchetul Capitalei. Pentru distrugere, deocamdată, vedem în funcție de ce va fi”, a afirmat reprezentantul PTB, Alexandru Georgescu, întrebat dacă s-a constituit dosar și pentru ce faptă s-a început urmărirea penală în cazul incendiului de la clubul Bamboo.

UPDATE 09.05: ISU Bucuresti-Ilfov a publicat noi poze de la locul incendiului, în care se vede clar cum acesta a fost distrus în întregime. Aceștia vor intra în club pentru a verifica dacă mai sunt victime.

UPDATE 09.00: Raed Arafat a declarat că nu este exclusă posibilitatea ca sub dărâmături să se mai afle victime.

UPDATE 08.57: Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, a declarat sâmbătă dimineață că Bamboo nu avea autorizație de funcționare.

UPDATE 08.55: Printre cei 38 de răniți, se află mai mulți cetățeni străini, printre care 10 israelieni. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar sunt afara oricărui pericol.

UPDATE 08.50: În urma incendiului, a fost deschis un dosar penal la Tribunalul București, iar unul dintre administratori loclaului a fost audiat la circa 7 de Poliție.

UPDATE 08.45: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că Planul roșu a fost dezactivat. „La fața locului nu mai sunt persoane rănite. A fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție”, a anunțat IGSU pe pagina sa de facebook, precizând că arderea a avut loc pe o suprafața de 2500-3000 mp din cei 4.000 de mp ai clubului.

UPDATE 08.11: Noi imagini de la locul incendiului arată proporțiile dezastrului. Clubul a fost complet distrus, iar rămășițele încă fumegă.

UPDATE 08.00: Avocații asociaților care dețin clubul Bamboo au sosit la fața locului și au făcut declarații. „Așteptăm cu toții un raport al pompierilor pentru a afla ce s-a întâmpla. Acest club a respectat toate obligațiile legale, astfel că până la sosirea pompierilor toți clienții erau evacuați. Nu au existat lucrări la sistemele electrice în ultimele zile”, a explicat unul dintre apărători.

UPDATE 07.55: Cu puțin timp înainte de incendiu, pe pagina de facebook a clubului au fost postate imagini de la petrecerea care era în desfășurare, însă ulterior a fost șters.

UPDATE ora 07.44: Secretarul de Stat Raed Arafat a anunțat că intervenția continuă, dar nu mai există pericol, iar echipele de pompieri au fost reduse de la 26 la 14. Persoana de sex feminin care a fost internată la Floreasca a evoluat pozitiv, iar medicii au decis să o detubeze. Totodată, Arafat a anunțat că numărul răniților este de 38, 21 dintre aceștia fiind duși la spital cu ambulanțe, iar alți 17 cu mijloace proprii.

„Nu avem persoane pe care să le evacuăm. Se continuă intervenţia, lupta cu incendiu şi o să se verifice zona care a fost afectată să vedem dacă au fost persoane suprinse care nu au putut să iasă. După ce intră pompierii înăuntru şi caută, vom vedea dacă sunt persoane suprinse. (…) Clădirea este prăbuşită, incendiul este controlat. Echipele medicale de intervenţie, în mare parte, le-am trimis la bază şi colegii de la pompieri vor începe să reducă numărul echipajelor. La momentul actual lucrăm la lichidarea ultimelor focare. Clădirea e prăbuşită în totalitate, au rămas elemente de contrucţie care nu reprezintă siguranţă pentru pompieri. Până nu vom verifica toată zona nu avem de unde să ştim că nu sunt victime”, a declarat Raed Arafat.

Bogdan Oprița: Nu există persoane arse, sunt persoane expuse la fum

UPDATE ora 07.20: Medicul coordonator al SMURD București, Bogdan Oprița, a declarat sâmbătă că în urma incendiului de la clubul Bamboo nu sunt persoane cu arsuri, însă au fost persoane expuse la fum, una singură fiind în stare gravă și intubată, care se află în clinica ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca.

Potrivit medicului, alte două persoane care au fost transportate la Spitalul Floreasca prezintă fracturi care urmare a faptului că au sărit de la etaj. Bogdan Oprița a adăugat că persoanele care au fost transportate la spitalele bucureștene prezentau expunere la fum și hipotermie.

„Echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță au transportat, dintre cele aproape 50 de persoane care au fost asistate, jumătate — la spitalele Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon și Elias, persoane care prezentau fie expunere la fum, fie hipotermie”, a explicat Oprița.

UPDATE ora 06.54: „Situația este sub control. Clădirea este prăbușită într-adevăr dar incendiul este controlat. Au mai rămas doar câteva echipaje aici, pentru sprijin. Nu putem spune că nu sunt victime până nu vom putea verifica absolut toată zona, în cursul zilei de astăzi. O să mai dureze”, a declarat Raed Arafat, aflat în fața clubului.

Pompierii au activat Planul roșu de intervenție. 30 de persoane au fost spitalizate inițial, dar ulterior au plecat acasă, astfel încât la ora 6:30 mai erau internate doar nouă. Dintre acestea, una este în stare gravă. Printre răniți se află și cetățeni străini.

Trei răniți sunt internați la spitalul Floreasca, patru la Pantelimon, un rănit la Colentina, iar un altul la Elias

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat că la această oră nu se mai află la fața locului persoane rănite în urma incendiului de la Clubul Bamboo. „Nu mai sunt persoane rănite la fata locului. (…) Ultima a fost dusă acum în fața mea, a fost cu hipotermie și ușoară intoxicație de fum. (…) O singură persoană este grav intoxicată cu fum și monoxid de carbon”, a spus șeful DSU, la Digi 24.

„Dintre toate persoanele transportate la spitale, 20 au fost transportate de ambulanţele SMURD şi SABIF. Vorbim de spitalele Floreasca, Universitar, Pantelimon și Colentina, până în acest moment. Există un singur caz foarte grav la Spitalul Colentina, o persoană care este intubată, ventilată mecanic, prezintă arsuri la nivelul căilor respiratorii. Toate celelalte acuză doar expunere la fum, posibil stare de intoxicare și posibil stare de hipotermie, deci viața acestora în acest moment nu este pusă în pericol. Există informații în acest moment pe care le verificăm potrivit cărora mai sunt și alte persoane care s-au prezentat cu alte mijloace, mijloace proprii, către unitățile spitalicești”, a anunțat că purtătorului de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile.

la Floreasca s-au prezentat 16 persoane (transportate de ambulanţe sau deplasare cu mijloace proprii) şi au ramas 3 internate, dintre care unul intubat;

la Universitar au fost 5 persoane şi au plecat toate persoanele;

la Pantelimon au fost 2 persoane prezentate, ambele internate;

la Colentina s-au prezentat 3 persoane şi a rămas una singură internată;

la Elias – o persoană transportată a fost internată

la Spitalul de Arşi nu sunt persoane internate.

Multe victime care s-au prezentat singure la spital au fost consultate și au plecat acasă.

Potrivit unui martor ocular, focul ar fi izbucnit dintr-odată și ar fi cuprins tot clubul. Nu s-a auzit nicio explozie în prealabil, dar, spune martorul, este exclus să fi pornit de la o țigară. Se pare că totul ar fi pornit de la scena unde se aflau dansatoarele. Un alt martor ocular sa spus că s-a fumat în club, „s-a fumat palmat”, deși ospătarii atrăgeau atenția clienților să n-o mai facă, potrivit digi24.

Purtătorul de cuvânt al ISU București susține că există posibilitattea ca în club să mai fie persoane care nu s-au putut evacua, întrucât clădirea s-a prăbușit.

„Clubul Bamboo din Capitală a ars în totalitate, iar clădirea este prăbușită în cea mai mare proporție”, anunță, sâmbătă dimineață, Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Incendiul este încă în desfășurare, pompierii de chinuie să stingă focul.

Inițial, s-ar fi crezut că unii dintre oamenii din club ar fi sărit în lacul din apropierea clubului, astfel că la fața locului au fost trimiși și scafandrii. Aceștia nu au găsit însă nici o persoană pe lac.

Clubul Bamboo a mai fost mistuit de flăcări în iunie 2005, atunci Cătălin Botezatu, acţionar, spunea că focul a fost pus intenţionat.

Incendiul din clubul Bamboo, la unn an de la Colectiv

Tragedia are loc la doar un an și trei luni de la incendiul din Colectiv. Vineri seara, pe 30 octombrie, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbay to Gravity au cauzat moartea a 64 de tineri aflați în clubul Colectiv din Bucureşti. Alte câteva zeci au supraviețuit, însă trăiesc zi de zi cu rănile rămase, cu inimile îngreunate de dorul celor pe care i-au pierdut și cu ambiția de a face orice e nevoie pentru ca nimeni să nu mai treacă printr-o asemenea nenorocire.