Un bărbat din Botoșani a fost lovit de blestemul câștigului la LOTO!

Blestemul câştigului la loto a ajuns la Botoşani. Bărbatul de 62 de ani, care anul trecut a câştigat 339.000 de lei, după ce a nimerit numerele câştigătoare la Loto 5/40, a murit la sfârşitul săptămânii trecute, în spital la Iaşi, după două săptămâni de chin.

Pe 8 august, agronomul din Santa Mare a fost implicat într-un accident, tocmai cu Volkswagen-ul Touran, maşina pe care o cumpărase din banii câştigaţi la loto şi la care visase ani la rând. Din motive rămase necunoscute încă, Gheorghe Ciubotariu a intrat pe contrasens, izbind frontal un microbuz. În urma impactului, bărbatul a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii. Scos din autoturism de pompierii de la descarcerare, acesta a fost transportat la Iaşi, la Clinica de chirurgie toracică, în stare deosebit de gravă.

Acesta a adăugat că, din păcate, în impactul deosebit de violent, bărbatului i s-au fracturat toate coastele, iar acestea i-au străpuns plămânii. Deşi medicii l-au operat de urgenţă, nu au reuşit să-l salveze, organismul lui Gheorge Ciubotariu cedând după două săptămâni de luptă.

În urmă cu un an, botoşăneanul spunea pentru „Monitorul de Botoşani” că a avut o viaţă grea, dar că ajunsese să fie fericit.

„Eu sunt la a doua nevastă. Prima soţie m-a părăsit, a fugit cu un tractorist. Cu ea am două fete, dintre care una a fost făcută cu altul, am crescut-o, am iubit-o, i-am plătit pensia alimentară până la 17 ani, când am aflat adevărul”, a spus pensionarul.