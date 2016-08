Alexandru Arșinel a mai suferit după transplantul de rinichi încă trei operații, de hernie, ultima oară recent, în urmă cu aproximativ o lună, perioadă în care soția sa a suferit un accident soldat cu un hematom la cap.

Viața îl pune deseori la încercare, pe Alexandru Arșinel. După transplantul de rinichi suferit în anul 2013, urmat apoi de un regim drastic, actorul s-a aflat în fața unui nou hop. Acesta a suferit o nouă operație, a patra la număr, de data aceasta la coloană, într-un spital din capitală. Exact în aceeași perioadă, soția sa s-a aflat la un pas de moarte, după ce a căzut și a suferit un hematom la cap.

”De la operație, rinichiul funcționează foarte bine. Problemele vin însă din… spate. Am făcut o nouă operație, tot de hernie de disc. Când coloana o ia razna, și la 77 de ani, nu ai ce face. Am urmat și urmez o perioadă de recuperare. Am avut însă probleme foarte mari și cu soția, care a căzut și a făcut un hematom. Acum e bine. La un moment dat ne sprijineam unul de altul, niciunul nu aveam control din cauza problemelor de sănătate. Dacă țin la viață, trebuie să țin și regim, ceea ce și fac. Pentru că viața este frumoasă și mi-a dat șansa să fac o meserie legată de oameni”, ne-a mărturisit Alexandru Arșinel.